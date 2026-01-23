高市早苗出手了！日本政府拍板解散眾議院　16天超短選戰正式開打

▲日本政府23日上午召開內閣會議，正式做出解散眾議院的決定。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本政府今（23）日上午9時後召開內閣會議，正式決定解散眾議院，並預計下午1時舉行眾議院全體會議時朗讀解散詔書，宣告解散眾議院。這也是日本相隔60年再次在通常國會召集日解散眾議院，各政黨已全面進入選舉備戰狀態，衆議院改選預計27日正式公告、2月8日投開票，選戰期僅16天，創下戰後最短紀錄。

根據《日本放送協會》，日本政府於23日上午9時15分在首相官邸召開內閣會議，由首相高市早苗與全體閣員簽署解散決定文件，拍板解散眾議院。下午1時起，眾議院將召開本會議，由議長額賀福志郎宣讀經內閣官房長官木原稔轉交的解散詔書，正式完成解散程序。

隨著解散眾議院的決定出爐，朝野各黨已全面進入臨戰態勢，加速公布政見與提名候選人。執政的自民黨選舉對策委員長古屋圭司形容，這次選舉形同「是否選擇首相高市早苗」，必須針對經濟、財政等重大政策轉向爭取國民認同；日本維新會則強調，將作為推動政權改革的「加速器」全力應戰。

在野陣營方面，立憲民主黨（野田佳彥）與公明黨（齊藤鐵夫）籌組新政黨「中道改革連合」，主打「生活者優先」路線，國民民主黨、參政黨、共產黨、令和新選組等，也分別聚焦消費稅減稅、物價高漲對策與社會保障改革，力拚擴大席次。

分析指出，本次選舉焦點將集中在高市政權施政表現、如何因應物價高漲，以及是否調降消費稅等議題，同時外交與安全保障政策亦將成為重要議題。隨著選戰期極度緊湊，各黨訴求能否獲得選民認同，將成為左右選情的關鍵。