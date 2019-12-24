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慶祝耶誕卻收到2封遺書…立委候選人徐金菊見丈夫輕生亡：暫停選舉活動

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▲▼燒炭。（圖／記者陳雕文攝）

▲立委候選人徐金菊的丈夫在車內自盡。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市第五選區立委候選人徐金菊，24日（平安夜）下午5點多跑去派出所報案，「我的老公不見了！」警方立即動員搜索，在鳳一路上發現54歲林姓丈夫在車內輕生，送醫急救後仍宣告不治，面對媒體訪問，傷心欲絕的她只淡淡說，「暫停選舉活動一陣子」隨即掛了電話。詳細輕生原因仍待調查。

據了解，徐金菊在家中桌上看到丈夫的親筆遺書，選擇在平安夜這天跟老婆道別…徐金菊情急出門，發現丈夫已駕車離家，她趕緊跑去鶯歌分駐所報案；警方獲報後立即定位手機位置，並調閱車牌辨識系統、沿線路口監視器後，在鳳一路上發現了林姓丈夫及另外一封遺書，人只剩極為微弱的氣息，經救護人員火速送往醫院搶救仍宣告不治…

▲▼燒炭。（圖／記者陳雕文攝）

▲警方在現場拉起封鎖線。（圖／記者陳雕文攝）

死者家屬難過表示，「弟弟有生病，也已經拖很久，可能這就是他的選擇吧…」實際輕生原因仍待警方調查釐清；經調查，徐金菊在「中華照生黨」擔任副主席，上個月19日成為同時獲得40個政黨推薦，將在新北市第五選區（鶯歌、樹林、新莊9里）競選的立委候選人，還因此登上媒體版面。

▲▼徐金菊。（圖／翻攝自徐金菊臉書）

▲徐金菊。（圖／翻攝自徐金菊臉書）

20年前，徐金菊從中國湖北嫁來台灣成為新住民，熱心的她總是積極參與公共事務，曾擔任照生會貓狗119祕書長、獅子會會長，她的政見強調「慈善政黨」，不收取任何政治獻金，以慈善、觀光、教育為努力方向。

「中華照生黨」的黨齡約10年，慈善助人是他們的宗旨，期望以「政黨力量」完成慈善夢想；根據【聯合新聞網】指出，徐金菊痛心疾首，面對媒體提問，她僅表示，丈夫已經走了，她會考慮暫停選舉活動一陣子。

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▼徐金菊痛失丈夫，考慮先暫停一切選舉活動。（圖／翻攝自徐金菊臉書）

▲▼徐金菊。（圖／翻攝自徐金菊臉書）

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