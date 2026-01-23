首相官邸奪命連環車禍！公務車駕駛「高速闖紅燈」　釀1死8傷慘劇

▲日本東京都港區赤坂22日晚間發生6車連環追撞事故，肇事者為內閣府公務車駕駛。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本東京都港區赤坂、首相官邸附近昨（22）日晚間發生一起嚴重連環車禍，涉及內閣府公務車、計程車等共6輛車，造成1人死亡、8人輕重傷。警方初步研判，肇事的內閣府公務車疑似在執行公務時高速闖紅燈進入路口，引發連環碰撞，死者為計程車後座32歲乘客明石昇。

綜合《日本放送協會》、《朝日新聞》與《產經新聞》，事故發生於22日下午6時30分過後，地點位於東京都港區赤坂1丁目的十字路口、特許廳前一帶。當時一輛由內閣府使用的公務車，在行經路口時疑似未遵守號誌規定，直接闖紅燈，隨即與多輛車發生碰撞，導致事故規模迅速擴大。

警視廳指出，這起事故共波及6輛車，包括內閣府公務車、多功能休旅車（廂型車）、計程車以及垃圾車等。附近車輛行車紀錄器畫面顯示，公務車進入交叉路口時，明顯無視亮起紅燈的號誌，先撞上一輛自右側駛來的廂型車，強烈撞擊後，該廂型車再推撞一旁並行的計程車，隨後衝入對向車道，接連與垃圾車等車輛發生擦撞。

事故中，坐在被撞計程車後座的乘客、住在東京都港區的32歲公司職員明石昇，因頭部遭受重創而緊急送醫搶救，但約1個半小時後仍宣告不治。警方指出，死因為腦挫傷等嚴重頭部傷勢。

除死者外，事故也造成多人受傷。肇事公務車由一名69歲男性駕駛，該名駕駛為受內閣府委託、負責公務車駕駛業務的公司員工。事故發生時，車輛正處於執行公務狀態，後座另有2名50多歲男性乘坐，包括駕駛在內等3人皆因雙腳骨折等重傷住院治療。

此外，另有4名50至60多歲男性傷者骨折住院，還有4名20多歲至50多歲的男女僅受輕傷。

事故現場位於東京地鐵溜池山王站、國會議事堂前站與虎之門站一帶，距離首相官邸僅數百公尺，周邊聚集多個政府機關與辦公大樓，平時車流量大。事故發生後，警方接獲多起報案，現場一度交通大亂。

警視廳交通搜查課表示，已掌握多段行車紀錄器影像，將釐清公務車是否涉及高速行駛、號誌違規等情況，並不排除依《汽車駕駛死傷處罰法》中的危險駕駛致死傷罪嫌進行偵辦，進一步追究相關刑責。