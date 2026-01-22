川普正式成立「和平理事會」 邀19國在瑞士共簽創始憲章

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）22日在瑞士舉辦簽署儀式，邀請19國代表共同簽署創始憲章，正式成立他倡議的「和平理事會」。川普表示，和平理事會將在解決國際衝突上發揮更大作用，也強調該組織未來與聯合國共同合作。

綜合外媒報導，簽署儀式邀請了阿根廷、匈牙利等19國領袖和高階官員出席。川普作為理事會主席，他致詞時表示，今天是一個激動人心的日子，一年前世界其實一片混亂，許多人都渾然不知，如今許多好事正在發生，「我們將實現世界和平」。他也開玩笑說，在場的多半是非常受歡迎的領袖，但也有些不是那麼受歡迎，「但我喜歡這裡的每一個人」。

「和平理事會」最初計畫是為了監督加薩地區的戰後局勢，但如今的憲章內容已擴大到處理全球爭議，導致許多國家憂心「和平理事會」恐會削弱聯合國的地位。對此，川普特別強調，組織未來會跟聯合國共同合作，並不會削弱聯合國的地位。另外一件爭議是，川普還邀請了發動俄烏戰爭的俄羅斯總統普丁，不過普丁尚未表態加入，僅表示還在研議。

值得一提的是，每個成員國的任期自章程生效日起不得超過三年，是否續任將由首任主席川普決定，不過只要支付10億美元（約新台幣316億元），即可取得永久會員資格，但也因此引發外界質疑，甚至抨擊和平理事會是「付費版」的聯合國安理會。美國的重要盟友法國如今已拒絕加入，英國也未出席22日舉辦的簽署儀式。