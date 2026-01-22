　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普正式成立「和平理事會」 邀19國在瑞士共簽創始憲章

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）22日在瑞士舉辦簽署儀式，邀請19國代表共同簽署創始憲章，正式成立他倡議的「和平理事會」。川普表示，和平理事會將在解決國際衝突上發揮更大作用，也強調該組織未來與聯合國共同合作。

綜合外媒報導，簽署儀式邀請了阿根廷、匈牙利等19國領袖和高階官員出席。川普作為理事會主席，他致詞時表示，今天是一個激動人心的日子，一年前世界其實一片混亂，許多人都渾然不知，如今許多好事正在發生，「我們將實現世界和平」。他也開玩笑說，在場的多半是非常受歡迎的領袖，但也有些不是那麼受歡迎，「但我喜歡這裡的每一個人」。

「和平理事會」最初計畫是為了監督加薩地區的戰後局勢，但如今的憲章內容已擴大到處理全球爭議，導致許多國家憂心「和平理事會」恐會削弱聯合國的地位。對此，川普特別強調，組織未來會跟聯合國共同合作，並不會削弱聯合國的地位。另外一件爭議是，川普還邀請了發動俄烏戰爭的俄羅斯總統普丁，不過普丁尚未表態加入，僅表示還在研議。

值得一提的是，每個成員國的任期自章程生效日起不得超過三年，是否續任將由首任主席川普決定，不過只要支付10億美元（約新台幣316億元），即可取得永久會員資格，但也因此引發外界質疑，甚至抨擊和平理事會是「付費版」的聯合國安理會。美國的重要盟友法國如今已拒絕加入，英國也未出席22日舉辦的簽署儀式。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
奧斯卡完整入圍名單出爐！　李奧納多對決甜茶爭影帝
台灣遊客在清萊白廟「奈何橋」上與人互毆
唐綺陽瘦出鉛筆腿！甩肉26公斤　公開4重點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐洲拋售美資產反制？川普：他們如果敢，我將「強力報復」

五天內第4起！西班牙通勤列車撞上起重機　鐵路事故連環爆

川普正式成立「和平理事會」 邀19國在瑞士共簽創始憲章

川普宣布跟北約達成格陵蘭框架協議　丹麥總理：北約無權代表談判

美到被誤認AI！日本女偶像一張照片150萬人朝聖爆紅

Threads愛用者注意！　「無廣告淨土」即將走入歷史

出包5次還在飛！直升機墜毀阿蘇火山　「業者黑歷史」曝光

普丁幫川普算好了！　格陵蘭「值10億美元」美國買得起

柬埔寨詐騙園區大掃蕩！南韓包機押回73人　不法金額破486億韓元

嫖客「褲子穿一半」！見大馬警突襲淫窟　想跳樓逃跑當場被抓

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

歐洲拋售美資產反制？川普：他們如果敢，我將「強力報復」

五天內第4起！西班牙通勤列車撞上起重機　鐵路事故連環爆

川普正式成立「和平理事會」 邀19國在瑞士共簽創始憲章

川普宣布跟北約達成格陵蘭框架協議　丹麥總理：北約無權代表談判

美到被誤認AI！日本女偶像一張照片150萬人朝聖爆紅

Threads愛用者注意！　「無廣告淨土」即將走入歷史

出包5次還在飛！直升機墜毀阿蘇火山　「業者黑歷史」曝光

普丁幫川普算好了！　格陵蘭「值10億美元」美國買得起

柬埔寨詐騙園區大掃蕩！南韓包機押回73人　不法金額破486億韓元

嫖客「褲子穿一半」！見大馬警突襲淫窟　想跳樓逃跑當場被抓

北市南港東新街車禍　小客車撞倒過馬路母子2人送醫搶救

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

周伯勳賣命守洋將助台啤險勝裕隆　劉孟竹讚他：成功限制破壞力

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！　開課吸金1億被轟低俗

桃園市政府獲贈500箱福慧箱　春節關懷弱勢戶

百年歷史全紀錄　桃園市《大園區志》新書發表

緋紅女巫陷「死後三角戀」！老公vs.初戀選誰？　爛番茄100%神作情人節登場

歐洲拋售美資產反制？川普：他們如果敢，我將「強力報復」

桃園推動「幹線公車計畫」　台一與GR幹線1/26起大增班

新北國王總仔「不務正業」變長頸鹿！毛加恩磁性嗓音太強　專業配音員全跪了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

國際熱門新聞

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

金正恩看大媽泡澡「笑開懷」　網嘆：重口味

男子「週週買彩券」頭獎、二獎一次中！　終於圓夢退休

最大金主　美國正式退出WHO

快訊／川普宣布與北約建立格陵蘭協議架構：撤消歐洲8國加徵關稅

沒人下去過火山口裡！消防：搜救未知數

川普最新民調亮紅燈！　美71％民眾認為「國家已經失控」

韓「18禁形狀」甜點爆紅　網友嚇壞喊好色

快訊／川普：我想要的不過是一塊冰

美股勁揚近600點！川普「不會對格陵蘭動武」　台積電ADR收跌

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

黃仁勳：AI時代藍領最吃香　年薪上看300萬

飯店女遭爆頭亡！男友視訊目睹全程

更多熱門

相關新聞

台灣在川普關稅新世界　生存發展之道

台灣在川普關稅新世界　生存發展之道

許多美國總統都為美國建立了「不世之功」。尼克森終結了影響美國民生廿年的越戰，結束了維持近三十年的布列敦森制度，建立以美元本位取代金本位（百年）的貨幣霸權。雷根奠定了近四十五年的冷戰勝利，開啟美國從世界的債權國變成世界的債務國時代，讓美國和世界借貸成長，美國成為人類史上最大的債務國和最強的軍事國。

最大金主　美國正式退出WHO

最大金主　美國正式退出WHO

加拿大模擬美軍入侵　最快2天失守

加拿大模擬美軍入侵　最快2天失守

川普新條件？格陵蘭每人發3000萬

川普新條件？格陵蘭每人發3000萬

川普超糗　台上演說狂搞錯「格陵蘭、冰島」

川普超糗　台上演說狂搞錯「格陵蘭、冰島」

關鍵字：

川普和平理事會

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

五口命案李惠雯全認罪！

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面