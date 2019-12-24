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加強轟炸敘利亞「4天至少33死」！白頭盔：數十萬人將被迫逃離家園

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▲敘利亞東北部的伊得利卜省（Idlib）遭到政府軍與俄國空軍轟炸，人道救援組織白頭盔（White Helmet），2019年12月19日。（圖／達志影像／美聯社）

▲敘利亞伊得利卜省（Idlib）近日遭到政府軍與俄國空軍加強轟炸，人道救援組織白頭盔（White Helmet）於19日協助抬出罹難平民的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

敘利亞東北部伊得利卜省（Idlib）是境內最後一處被叛軍與聖戰士把持的地方，近日遭遇政府軍與俄羅斯空軍的加強轟炸。公民防衛與人道救援組織「白頭盔」（White Helmets）於23日警告，自從20日以來已經至少33人死亡，百姓們紛紛被迫逃難，如果暴力持續，未來幾周可能高達數十萬平民流離失所。

▲敘利亞東北部的伊得利卜省（Idlib）遭到政府軍與俄國空軍轟炸，2019年12月19日。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊得利卜省近日遭遇更猛烈的轟炸，白頭盔警告，將有數十萬人流離失所。圖為19日的救災情況。（圖／達志影像／美聯社）

▲敘利亞東北部的伊得利卜省（Idlib）遭到政府軍與俄國空軍轟炸，人道救援組織白頭盔（White Helmet），2019年12月19日。（圖／達志影像／美聯社）

白頭盔23日表示，雖然政府聲稱，攻擊目標是當地的恐怖分子，但自從20日以來，伊得利卜省已有至少33名平民死亡，如果暴力情況持續，未來幾周將有數十萬人被迫逃離家園。根據《路透社》，IHH人道主義救濟基金會估計，近日的激烈轟炸已導致12萬名敘利亞人逃到土耳其。

國際紅十字會敘利亞西北部負責人扎瓦爾（Rehana Zawar）呼籲，聯合國安理會應該重啟跨邊境協商，以免為時已晚，「4月因轟炸逃離的40萬人大部分都還住在非正式、過度擁擠的定居處，許多地方甚至連最基本的設施都沒有，例如廁所或乾淨水源。」

▲敘利亞東北部的伊得利卜省（Idlib）遭到政府軍與俄國空軍轟炸，2019年12月21日。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊得利卜省民眾聚集到被轟炸的現場圍觀。（圖／達志影像／美聯社）

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）呼籲立即停止敵意行動，他的發言人杜加里克（Stephane Dujarric）說，「秘書長提醒各方，他們有義務保護自己的平民，並且確保行動自由。」

▲敘利亞東北部的伊得利卜省（Idlib）遭到政府軍與俄國空軍轟炸，2019年12月18日。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊得利卜省被叛軍把持，政府誓言奪回控制權，無辜的百姓被迫逃離家園。（圖／達志影像／美聯社）

CNN報導，位於敘北部的伊得利卜省是境內最後一處仍被叛軍、聖戰士把持的地方，總統阿薩德（Bashar al-Assad）誓言早日奪回控制權，政府軍在俄國空軍的支持之下加強攻擊。當地超過300萬居民紛紛被迫逃離，許多人選擇來到土耳其避難。但是，土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於22日表示，國內已經「無法再應付新一波的難民潮」，也不會再獨自承擔移民壓力。


►已容納370萬敘利亞難民！土耳其總統：無法再應付新一波移民潮

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