彈劾審判陷僵局！美參院共和黨領袖：沒有排除證人的可能性

▲參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，沒有排除證人的可能性。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）於23日表示，「我們沒有排除證人的可能性」，指責眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）「立場荒謬」。據了解，眾議院18日正式通過總統的彈劾條款，下一步將是參議院的審判。民主黨要求再傳喚4名前任與現任的白宮幕僚，共和黨卻希望在沒有新證人的情況下審判，雙方因此陷入僵局。

▲美國參議院共和黨領袖麥康諾（左）與總統川普（右）。（圖／路透）

綜合《華盛頓郵報》、BBC報導，麥康諾23日表示，「我們沒有排除證人的可能性」。他指出，裴洛西「立場荒謬」，積極通過彈劾，如今卻又扣著文件不提交，「她顯然試圖告訴我們怎麼審判。你知道的，我不急著舉行審判，所以如果她想要留著這些文件，那就請便吧！」

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）堅持，提交文件以前必須知道參院會舉行什麼樣的審判。（圖／達志影像／美聯社）

眾議院18日通過川普的彈劾條款，指控總統涉嫌濫用職權、妨礙國會調查，全案預計1月在參議院展開審判。民主黨要求傳喚4名熟悉烏克蘭事務的前任、現任白宮幕僚，並質疑共和黨人士無法擔任公正的陪審團，因此拒絕提交文件。裴洛西堅持，在進行下一步以前，需要知道「參議院將會舉行什麼樣的審判。」

據了解，麥康諾上周曾透露，他正與白宮方面進行「全面的合作」，並表態不會再傳喚新證人，外界大多認為，共和黨把持的參議院不太可能決定免職總統。

根據最新釋出的文件，川普7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話結束的91分鐘以後，白宮高級官員達菲（Mike Duffey）就要求國防部「延遲」對烏克蘭提供援助款項。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）認為，這封電子郵件是「爆炸性的」，提供彈劾案審判的新證人、新證據。

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