格陵蘭折衷方案曝光！　美國設「主權基地」免費換領土

▲川普日前上傳插旗格陵蘭AI圖。（圖／翻攝自Truth Social）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）自重返白宮後，多次表達對格陵蘭領土的野心。根據《紐約時報》披露，為了化解這場跨大西洋的外交危機，西方官員正討論一項「折衷方案」，內容包含讓美國在格陵蘭實質擁有部分領土作為軍事基地，並封鎖俄羅斯與中國開採當地礦產的權利。

效仿「賽普勒斯模式」 美軍基地將視為美國領土

根據8位匿名資深安全與外交官員說法，目前的協商重點在於更新美國與丹麥在1951年簽署的防衛協定。美方擔憂，若格陵蘭未來走向獨立，現有美軍基地的權限恐遭終止；因此，北約（NATO）正討論透過新協議，在格陵蘭境內劃出幾塊「美國領土」。

▲川普宣布斥資1750億美元打造名為「金穹」的太空飛彈防禦系統。（圖／路透）



這項提議計畫參考英國在賽普勒斯（Cyprus）的「主權基地區」模式，讓基地的土地性質被視為美國領土，而非單純的租借地。川普曾提到，這對建設「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統至關重要。一旦成真，美國對該地將擁有比一般大使館更高的控制權。

啟動「北極哨兵」任務 全面封鎖中俄採礦權

為應對俄羅斯與中國在北極地區的威脅，提案中也包含在當地建立重大的北約新任務，並命名為「北極哨兵」（Arctic Sentry），藉此向北約在波羅的海與東歐的類似任務致敬，加強反制俄羅斯的力道。

此外，該協議擬嚴格限制非北約成員國取得格陵蘭冰蓋下的稀土金屬開採權，尤其是針對俄羅斯與中國。這項措施旨在確保島上關鍵礦產不落入敵對勢力手中，解決川普對北極安全防禦的疑慮。

丹麥守住「不賣」底線 格陵蘭總理：主權是紅線

儘管此折衷方案並未達成川普「買下全島」的原意，但能否落實仍存在變數。丹麥政府始終公開反對割讓任何土地，強調格陵蘭是「非賣品」；格陵蘭領袖亦堅持，該島的命運應由丹麥與格陵蘭人自行決定。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）於22日明確表態，反對給予美國軍事基地領土主權，直言「雖然願意討論很多事情，但主權是紅線」。目前各方仍在博弈，試圖在川普的領土渴望與歐洲的主權底線之間尋求最後的平衡。