國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普宣布拍板「終極協議」　格陵蘭總理傻眼：我完全不知情

▲▼格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）。（圖／路透）

▲格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前在達沃斯論壇宣布，已與北約（NATO）就格陵蘭問題達成「終極協議」，引發國際關注。然而，格陵蘭總理尼爾森22日打破沉默表示，他對這份協議的「具體內容」完全不知情，並強硬喊話稱，任何未經格陵蘭同意的協議都絕不可能推進。

川普讚「終極協議」　格陵蘭總理：我根本不在場

川普與北約秘書長呂特（Mark Rutte）21日在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇會面後，隨即對外宣稱達成了一項「終極長期協議」，並表示這項計畫能提供美國「所需的一切」。

雖然川普鬆口表示不會動用武力奪島，但格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）對此顯然並不領情。

尼爾森在格陵蘭首府努克（Nuuk）召開記者會，直言自己完全被排除在討論之外。他強調，「首先，除了格陵蘭與丹麥王國之外，沒有人有權限簽署任何協議。在那些我沒參加的討論中，我根本不知道關於我國家的協議內容到底是什麼。」

畫出主權紅線　拒絕淪為大國交易籌碼

對於這份細節不明的協議架構，尼爾森語氣堅定地表示，格陵蘭有明確的「底線」，包括必須尊重「國際法」、島嶼的「領土完整」以及「主權」。他也透露，目前雙方並未就礦產資源達成任何協議。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）則發表聲明緩頰，認為北約與川普討論北極（Arctic）安全威脅是「正向且自然」的，並強調北約完全清楚丹麥王國的立場。

但值得注意的是，北約秘書長呂特在會後已與丹麥及歐盟高層通話，卻至今未與尼爾森聯繫。

防範中俄勢力入侵　美丹擬重新談判防務協議

儘管協議具體內容尚未公開，但北約發言人哈特（Allison Hart）在聲明中透露，談判核心在於國土安全。她指出，美國、丹麥與格陵蘭將持續推進談判，目標是確保俄羅斯與中國永遠無法在格陵蘭取得經濟或軍事上的「立足點」。

據法新社引述消息人士報導，美國與丹麥預計將重新談判一項簽署於1951年的防務協議。雖然川普的新協議架構目前看似未達到「完全控制」格陵蘭的程度，但尼爾森的「狀況外」已為這場涉及北極戰略地位的談判增添變數。

01/20 全台詐欺最新數據

496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

