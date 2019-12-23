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周末拜票「選民好熱情」！蘇巧慧感謝1路相挺、黃志雄感動PO國旗海拚翻轉

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▲蘇巧慧合體賴清德拜票。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

▲蘇巧慧22日合體賴清德，一起在選區掃街拜票。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

記者吳美依／綜合報導

選戰倒數19天，候選人迎接最後的催票階段。立法委員蘇巧慧22日與副總統候選人賴清德合體，獲得選民熱烈回應，今（23日）發文致謝「1路相挺」的鄉親朋友。同為新北市第五選區的國民黨候選人黃志雄21日、22日分別到西盛夜市、樹林興仁夜市拜票、造勢，總統候選人韓國瑜也前來站台，他今（23日）貼出滿滿國旗海的照片，喊出「關鍵翻轉、我們一起拼」的口號。中華照生黨候選人徐金菊22日則到選區各大廟宇參拜，祈求「以慈善踏實，照顧弱勢之名當選，服務鄉里。」

▲蘇巧慧合體賴清德拜票。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

▲蘇巧慧的支持者力挺，感謝賴清德行政院長任內核定捷運樹林萬大線二期。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

蘇巧慧23日表示，自從抽到1號以來，在樹林、鶯歌與新莊的車隊掃街，感謝議員、里長、廟宇與鄉親朋友們紛紛站出來加油。她提到，努力推動的「捷運樹林萬大線二期」就是在賴清德任行政院長時通過核定，大讚蔡英文政府努力支持地方建設，「感謝1路相挺，巧慧1定贏！」

▲黃志雄在樹林興仁夜市舉辦造勢晚會，韓國瑜前來站台。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄&洪佳君）

▲▼黃志雄22日晚間在樹林興仁夜市舉辦造勢晚會，韓國瑜前來站台，他也貼出國旗海照片。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄＆洪佳君）

▲黃志雄在樹林興仁夜市舉辦造勢晚會，韓國瑜前來站台。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄&洪佳君）

黃志雄周末馬不停蹄，21日參加聖誕節活動，到西盛夜市拜票，隔天來到永吉公園時非常感慨，希望大家一起為地方上默默維護、爭取建設的里長鼓掌，「每一件成功的事情，總是有著那麼一雙手默默地在背後。」他22日晚間在樹林興仁夜市舉辦造勢晚會，總統候選人韓國瑜也來到現場站台助陣，看見選民的熱情以後，23日PO出一片國旗海致謝，「感謝有您、銘記於心。關鍵翻轉、我們一起拼！」

▲徐金菊率團到廟宇參拜。（圖／翻攝自Facebook／照生會愛心大使徐金菊）

▲徐金菊率團到廟宇參拜。（圖／翻攝自Facebook／照生會愛心大使徐金菊）

中華照生黨候選人徐金菊22日帶著團隊，來到選區裡各大廟宇參拜，包括鶯歌碧龍宮、樹林濟保宮與新莊慈惠堂，祈願「能以慈善踏實，照顧弱勢之名當選，服務鄉里。」她強調，政黨不收政治獻金，也不談政治顏色，著重照顧生命理念，希望認同慈善的仁一起入黨努力、投票支持。

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