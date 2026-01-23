　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普談成格陵蘭框架協議　丹麥總理證實：已啟動與美合作

▲▼ 歐盟哥本哈根峰會，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在記者會上發言。（圖／路透）

▲丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在記者會上發言。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

針對美國總統川普（Donald Trump）高調宣稱已與北約（NATO）達成格陵蘭島協議框架，丹麥總理佛瑞德里克森於當地時間22日正式做出回應，證實丹麥政府已開始與美國行政部門展開合作，並正針對格陵蘭框架協議進行談判；但她也強硬劃清界線，強調北約並無權限代表丹麥與格陵蘭進行主權談判。

格陵蘭局勢「雙軌並進」　丹麥證實正與美洽談

佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會晤後向媒體表示，目前格陵蘭問題正以「雙軌」模式運作，一軌是北約在北極地區增加軍事存在；另一軌則是丹麥、格陵蘭與美國之間關於國防與安全合作的「外交政治路徑」。

佛瑞德里克森指出，丹麥已經開始與美國政府對接，目前正處於釐清合作細節的關鍵週，「我們正在明確這項工作具體要如何進行，丹麥一直希望在外交規則的範圍內，與美國達成協議。」

川普與北約談成框架　丹麥：北約沒授權代談

川普先前於21日在社群媒體上自豪宣布，他與北約秘書長呂特（Mark Rutte）在達沃斯（Davos）世界經濟論壇會面後，已就未來格陵蘭島的協議制定了框架，呂特也隨後表示雙方達成了「不錯的共識」。

對此，佛瑞德里克森強調，雖然丹麥樂見北約加強在北極地區的參與，但她嚴正聲明：「北約沒有被授權代表丹麥和格陵蘭談判我們的關係。」她澄清，川普與呂特的會談重點在於北約在遠北地區的軍事角色，而非實質的主權或行政協議。

三方工作小組啟動　拒談「買賣格陵蘭」

事實上，丹麥與格陵蘭早已採取行動。丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）與格陵蘭外交部長莫茲費特（Vivian Motzfeldt）上週才在華府與美方成立了「高層工作小組」。佛瑞德里克森表示，所有談判都是在與格陵蘭政府密切合作下進行的。

路透社也報導，北約秘書長呂特已證實，美國、丹麥與格陵蘭之間的三方協商將會持續。針對外界最敏感的「領土收購」議題，呂特也劃下紅線，強調在與川普的會談中，格陵蘭島的「所有權問題」完全沒有被帶上檯面。

