　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普拋格陵蘭「全面進入權」架構　美國不用付費可軍事進入

▲▼ 川普發表勝選感言。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普宣稱已和北約建立格陵蘭未來安排架構，美國可取得全面進入權，且不用付錢。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

美國總統川普宣示，將推動美國取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，並對外透露，已與北約建立關於格陵蘭未來安排的協議架構。他在22日接受美國媒體訪問時指出，該架構將讓美國取得「全面進入權」，且不需支付任何費用，相關細節仍在談判階段。

• 協議架構已建立　細節仍在談判

川普先前多次以國家安全為由，表態希望掌握格陵蘭控制權，近期立場更加強硬，甚至揚言對反對美國掌控格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，導致美歐關係出現分歧。

在格陵蘭議題引發國際關注之際，川普本週前往瑞士達沃斯出席世界經濟論壇，並與北約秘書長呂特會晤。會後川普發文表示，雙方已建立有關格陵蘭的未來協議架構，因此他將不會執行原定2月1日起對部分歐洲國家加徵關稅的計畫。

• 川普：不付費也能取得全面軍事進入權

川普隨後接受福斯財經新聞網訪問時說明，目前正針對協議細節磋商，但基本原則是美國可取得全面進入權，且沒有終止期限或時間限制。他強調，美國不需要為格陵蘭支付任何費用，並可在當地部署所需裝備，取得完整軍事進入權，稱此事攸關國家安全與國際安全。

他並提到，美國正在推動的「金穹」空中及飛彈防禦系統計畫，格陵蘭將是其中關鍵一環，若敵對勢力發射武器，飛行路徑可能經過格陵蘭，美方可在此攔截。

▼川普覬覦格陵蘭，丹麥表態，格陵蘭主權不在北約談判範圍，美國與丹麥仍將重新談防務協議。（圖／路透）

▲▼川普覬覦格陵蘭，圖為格陵蘭旗。（圖／路透）

• 丹麥重申格陵蘭主權不容協商

不過，北約秘書長呂特表示，與川普會談時並未討論丹麥對格陵蘭的主權議題。丹麥總理佛瑞德里克森也指出，北約未被授權就格陵蘭主權與美方協商，並重申應尊重丹麥與格陵蘭的主權地位。

另據消息人士透露，美國與丹麥將重新談判1951年簽署、並於2004年更新的格陵蘭防務協議，該協議已賦予美國擴大部隊部署的彈性，但須事先通知丹麥與格陵蘭當局。

目前美國在格陵蘭西北部設有皮圖菲克太空基地，為美國飛彈防禦系統的重要據點。由於格陵蘭位於北極戰略位置，且處於俄羅斯與美國飛彈最短飛行路線上，川普認為中國與俄羅斯在北極的軍事活動已構成國安挑戰，因此掌握格陵蘭至關重要。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
奧斯卡完整入圍名單出爐！　李奧納多對決甜茶爭影帝
上女廁爭議炎上　Fumi阿姨發5點聲明
美到被誤認AI！日本女偶像一張照片150萬人朝聖爆紅
日月光重訊3連發！　豪砸近26億拚擴產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普拋格陵蘭「全面進入權」架構　美國不用付費可軍事進入

澤倫斯基會晤川普　演說突點名台灣批「電子零件流向俄國」

英國考慮禁止16歲以下用社群媒體　官員飛澳洲「抄作業」

歐洲拋售美資產反制？川普：他們如果敢，將會遭受「強力報復」

五天內第4起！西班牙通勤列車撞上起重機　鐵路事故連環爆

川普正式成立「和平理事會」 邀19國在瑞士共簽創始憲章

川普宣布跟北約達成格陵蘭框架協議　丹麥總理：北約無權代表談判

美到被誤認AI！日本女偶像一張照片150萬人朝聖爆紅

Threads愛用者注意！　「無廣告淨土」即將走入歷史

出包5次還在飛！直升機墜毀阿蘇火山　「業者黑歷史」曝光

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

川普拋格陵蘭「全面進入權」架構　美國不用付費可軍事進入

澤倫斯基會晤川普　演說突點名台灣批「電子零件流向俄國」

英國考慮禁止16歲以下用社群媒體　官員飛澳洲「抄作業」

歐洲拋售美資產反制？川普：他們如果敢，將會遭受「強力報復」

五天內第4起！西班牙通勤列車撞上起重機　鐵路事故連環爆

川普正式成立「和平理事會」 邀19國在瑞士共簽創始憲章

川普宣布跟北約達成格陵蘭框架協議　丹麥總理：北約無權代表談判

美到被誤認AI！日本女偶像一張照片150萬人朝聖爆紅

Threads愛用者注意！　「無廣告淨土」即將走入歷史

出包5次還在飛！直升機墜毀阿蘇火山　「業者黑歷史」曝光

夜迴「溫馨農場新作」《靜謐田園》發售日公開　粉嚇傻：要確耶！

自揭9歲在美被霸凌！　黃仁勳：每天過了橋才是真正苦難

川普拋格陵蘭「全面進入權」架構　美國不用付費可軍事進入

仁寶尾牙豪砸2500萬「人人都有1萬」　董座喊2026重返兆元企業

邱毅求助陸委會被回「慢走不送」？梁文傑：像我會說的，但沒此事

高虹安曝2分半影片解釋「新竹球場工程」：廠商挖走原土回填廢棄物

如何判斷他對你有好感？5種「戀愛訊號」教你確定他的心

快訊／高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」　消防狂爬20多樓搶救

0度線退了「回到2字頭」雨停4天　下波變天再挑戰冷氣團

澤倫斯基會晤川普　演說突點名台灣批「電子零件流向俄國」

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

國際熱門新聞

美到被誤認AI！日本女偶像一張照片150萬人朝聖

川普正式成立和平理事會

演說突點名台灣！澤倫斯基：電子零件流向俄國

歐洲若賣美債、美股？川普：將強力報復

最大金主　美國正式退出WHO

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

英國考慮禁止16歲以下用社群媒體

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

五天內第4起！西班牙通勤列車撞上起重機

格陵蘭框架協議　丹麥：北約無權談判

出包5次還在飛！阿蘇直升機業者黑歷史曝

Threads「無廣告淨土」將走入歷史！

普丁：格陵蘭值10億美元　美國買得起

川普拋格陵蘭全面進入權　要免費進駐

更多熱門

相關新聞

歐洲若賣美債、美股？川普：將強力報復

歐洲若賣美債、美股？川普：將強力報復

美國總統川普22日在瑞士出席世界經濟論壇（WEF）期間接受《福斯商業台》（Fox Business）訪問時警告，若歐洲國家以拋售美國股票或國債，作為反制他關稅政策的手段，美國將發動「大規模、強有力的反擊」。川普直言，「如果他們要這麼做就去做吧，但一旦真的發生，我們會反擊，我們占盡優勢，籌碼都在我們手上。」

川普正式成立和平理事會

川普正式成立和平理事會

台灣在川普關稅新世界　生存發展之道

台灣在川普關稅新世界　生存發展之道

普丁：格陵蘭值10億美元　美國買得起

普丁：格陵蘭值10億美元　美國買得起

最大金主　美國正式退出WHO

最大金主　美國正式退出WHO

關鍵字：

川普格陵蘭

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

五口命案李惠雯全認罪！

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

黑男新婚一年遭疑婚姻觸礁

涉炒7股撈數千萬　神秘大戶深夜移送北檢

即／3縣市大雨特報！最新警戒區域曝

耶嫩閃婚二伯員工！網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢

中華男籃新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

網傳化學調湯　雞白湯拉麵老闆怒發聲明

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面