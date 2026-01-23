川普拋格陵蘭「全面進入權」架構　美國不用付費可軍事進入

▲川普宣稱已和北約建立格陵蘭未來安排架構，美國可取得全面進入權，且不用付錢。（圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

美國總統川普宣示，將推動美國取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，並對外透露，已與北約建立關於格陵蘭未來安排的協議架構。他在22日接受美國媒體訪問時指出，該架構將讓美國取得「全面進入權」，且不需支付任何費用，相關細節仍在談判階段。

• 協議架構已建立 細節仍在談判



川普先前多次以國家安全為由，表態希望掌握格陵蘭控制權，近期立場更加強硬，甚至揚言對反對美國掌控格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，導致美歐關係出現分歧。

在格陵蘭議題引發國際關注之際，川普本週前往瑞士達沃斯出席世界經濟論壇，並與北約秘書長呂特會晤。會後川普發文表示，雙方已建立有關格陵蘭的未來協議架構，因此他將不會執行原定2月1日起對部分歐洲國家加徵關稅的計畫。

• 川普：不付費也能取得全面軍事進入權



川普隨後接受福斯財經新聞網訪問時說明，目前正針對協議細節磋商，但基本原則是美國可取得全面進入權，且沒有終止期限或時間限制。他強調，美國不需要為格陵蘭支付任何費用，並可在當地部署所需裝備，取得完整軍事進入權，稱此事攸關國家安全與國際安全。

他並提到，美國正在推動的「金穹」空中及飛彈防禦系統計畫，格陵蘭將是其中關鍵一環，若敵對勢力發射武器，飛行路徑可能經過格陵蘭，美方可在此攔截。

▼川普覬覦格陵蘭，丹麥表態，格陵蘭主權不在北約談判範圍，美國與丹麥仍將重新談防務協議。（圖／路透）



• 丹麥重申格陵蘭主權不容協商



不過，北約秘書長呂特表示，與川普會談時並未討論丹麥對格陵蘭的主權議題。丹麥總理佛瑞德里克森也指出，北約未被授權就格陵蘭主權與美方協商，並重申應尊重丹麥與格陵蘭的主權地位。

另據消息人士透露，美國與丹麥將重新談判1951年簽署、並於2004年更新的格陵蘭防務協議，該協議已賦予美國擴大部隊部署的彈性，但須事先通知丹麥與格陵蘭當局。

目前美國在格陵蘭西北部設有皮圖菲克太空基地，為美國飛彈防禦系統的重要據點。由於格陵蘭位於北極戰略位置，且處於俄羅斯與美國飛彈最短飛行路線上，川普認為中國與俄羅斯在北極的軍事活動已構成國安挑戰，因此掌握格陵蘭至關重要。