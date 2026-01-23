美眾院通過撥款法案！　11.5億美元援台內容曝光

▲美眾院通過的國防撥款法案，其中備受關注的挺台條款，共編列11.5億美元。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦眾議院22日正式通過總額高達8387億美元（約新台幣26.5兆元）的國防撥款法案，其中備受關注的挺台條款，共編列11.5億美元（約新台幣363億元）用於強化台灣安全及補償國防物資。該法案將送往參議院，預計於下週復會後表決。

眾院341票對88票通過 11.5億美元助台防衛

根據《中央社》報導，眾議院22日下午以341票對88票的壓倒性票數，通過「2026財年綜合撥款法案」。根據法案內容，撥款委員會依據總統提出的預算請求，共編列兩筆與台灣直接相關的經費：

10億美元： 用於「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）。

1.5億美元： 用於替換及補償先前提供給台灣的國防物資。

這筆總計11.5億美元的資金，目標在於協助台灣維持足夠的自我防衛能力。法案文本特別註明，撥付給美國國防安全合作署（DSCA）的10億美元款項，動用期限可至2027年9月30日止。

提升台軍事能力 涵蓋裝備採購與訓練

針對「台灣安全合作倡議」，DSCA定義其目標為強化台灣軍隊、中央政府安全部隊及機構的能力，使其具備抵禦脅迫與侵略的實力；同時也包含提升民事機關對部隊的監督與支援能力。

這筆資金將由戰爭部長與國務卿協調後，用於向台灣提供各項協助，範圍涵蓋採購新型國防裝備與服務；軍事教育與訓練；為確保款項落實，法案規定戰爭部長必須每季向國會國防委員會提交報告，說明資金的使用情形與進度。

印太區域合作 布局倡議計畫

除了對台軍援，法案在整體印太區域佈局上也撥出1680萬美元用於「亞太區域倡議計畫」，支援美國印太司令部執行戰區安全合作、人道援助，以及與外國安全部隊訓練演習所需的相關成本。

聯邦政府資金即將於1月30日到期，參議院預計於下週復會後，在時限前完成這項法案的表決。