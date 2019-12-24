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覬覦房子！她「拿刀狂刺69歲父」藏屍地下室「一秒搬進來住」

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▲美國俄亥俄州49歲女子威利斯（Liscia D. Willis）刺死爸爸鄧拉普（James Lee Dunlap），然後把家當全部搬進爸爸家中。（圖／Hamilton County Justice Center、Cincinnati Police Museum）

▲美國49歲女子威利斯（左）刺死爸爸鄧拉普（右），然後把家當搬進父親的家中。（圖／Hamilton County Justice Center、Cincinnati Police Museum）

記者吳美依／綜合外電報導

美國俄亥俄州（Ohio）發生一起殘忍事件，49歲女子威利斯（Liscia D. Willis）來到爸爸鄧拉普（James Lee Dunlap）家中拜訪，竟在房子的地下室瘋狂刺殺父親致死，接著把遺體留在原地，將個人用品與家當搬進來居住。據了解，69歲的死者是一名退休警察，遺體直到20日才被發現。

根據法庭文件，警方指出，威利斯想要接手父親房子的抵押貸款，竟在地下室拿刀反覆刺殺爸爸致死，接著就把家當與個人用品全都搬進來。警長迪沙佛（David DeSalvo）說，鄧拉普的妻子當時不在城裡，一名家族成員發現死者好幾天沒有音訊，20日通報警方，才讓案情曝光。

▲殺人,謀殺（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲嫌犯多次刺殺父親至死，被指控嚴重謀殺罪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

嫌犯已遭到逮捕，被指控嚴重謀殺罪，23日早上出庭時被宣判保釋金100萬美元（大約新台幣3000萬元）。據了解，一個大型陪審團將於12月31日進行審判。威利斯的律師貝內特（Clyde Bennett II）表示，這棟房子沒有任何抵押貸款，客戶原本就會定期暫住，而且只是把個人物品搬進來，不是家具。

《紐約郵報》報導，鄧拉普是一名越戰老兵，退役後在警界服務29年，2002年從辛辛那提（Cincinnati）警察局退休。同事們都被這個噩耗嚇壞了，警察兄弟會主席西爾斯（Dan Hils）向WXIX電視台表示，「聽到有人以這種方式過世，真的很讓人難過。他是一名友善的紳士，即使對待年輕警察也很尊敬，是一個非常善良，隨和的街頭警察……他是個好人。」

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