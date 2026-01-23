川普手背驚現「超大瘀青」！　自爆每天吞高劑量阿斯匹靈

▲ 川普在空軍一號上向記者解釋手上的瘀青。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普22日搭乘空軍一號返國途中，向記者解釋左手出現明顯瘀青的原因是服用阿斯匹靈所致。他透露自己在瑞士達沃斯世界經濟論壇期間不慎撞到桌角，但因長期服用高劑量阿斯匹靈，導致容易出現瘀青。

自曝服用大劑量阿斯匹靈 不顧醫師勸告

根據《路透》，現年79歲的川普在機上表示，「他們說如果你愛護心臟就要吃阿斯匹靈，但如果你不想有任何瘀青就別吃。我吃的是大劑量阿斯匹靈。」

川普提到，儘管醫師告訴他，「先生，您不需要吃那麼多，您很健康」，但他堅持，「我不想冒任何風險。」白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）則在聲明中證實，川普是在宣布成立和平理事會時撞到簽字桌角而受傷。但去年夏天李維特曾向媒體聲稱，川普手部瘀青是因握手次數過多造成。

▲ 川普在達沃斯世界經濟論壇上觀察自己的瘀青。（圖／路透）

醫師證實阿斯匹靈可能導致瘀青加劇

《路透》訪問2名外科醫師及2名內科醫師，他們一致認為阿斯匹靈確實可能導致瘀青加劇。川普本月稍早接受《華爾街日報》專訪時也曾自爆，他每天服用的阿斯匹靈劑量超過醫師建議，因為他希望「讓漂亮、稀薄的血液流過我的心臟」。

史上第二高齡總統 健康問題受關注

川普是美國史上第二高齡的總統，僅次於民主黨前總統拜登。拜登健康問題引發對他是否能夠履行職責的質疑聲浪，2024放棄競選連任，並於一年前以82歲高齡卸任。