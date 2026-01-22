　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐洲拋售美資產反制？川普：他們如果敢，將會遭受「強力報復」

▲▼美國總統川普在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會並發表演說。（圖／路透）

▲美國總統川普在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會並發表演說。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普22日在瑞士出席世界經濟論壇（WEF）期間接受《福斯商業台》（Fox Business）訪問時警告，若歐洲國家以拋售美國股票或國債，作為反制他關稅政策的手段，美國將發動「大規模、強有力的反擊」。川普直言，「如果他們要這麼做就去做吧，但一旦真的發生，我們會反擊，我們占盡優勢，籌碼都在我們手上。」

格陵蘭爭議引爆市場疑慮

外界解讀，川普此番強硬表態，與他先前揚言對歐洲英、德、法等8國商品加徵關稅，並試圖掌控格陵蘭島有關。相關言論引發市場揣測，歐洲可能透過拋售美國資產反制美方。丹麥退休金基金AkademikerPension已宣布，計畫在1月底前拋售約1億美元的美國國債，理由是美國政策帶來「信用風險」；格陵蘭SISA退休金基金也表示，正評估是否應繼續投資美國股票。

AkademikerPension首席投資長斯凱爾德指出，美國政府長期財政狀況「不可持續」，信用評級並不理想。市場人士則警告，若挪威主權財富基金等大型機構跟進拋售，恐對美國資本市場造成實質衝擊。

▲▼川普,歐洲,關稅。（圖／路透）

美方淡化影響　行程外交齊發

對此，美國財政部長貝森特淡化歐洲出售美債的影響，直言「完全不擔心」，並稱丹麥長年都有出售美債的行為，對市場影響有限。同日，川普也在達沃斯與烏克蘭總統澤倫斯基會晤約1小時，會後形容會談「非常好」，重申希望盡快結束俄烏戰爭，但未透露具體細節。

此外，川普談及伊朗議題時態度保留，僅表示「伊朗確實想談，我們也會談」，被外界解讀為美伊之間可能重新開啟外交對話。在關稅、地緣政治與資本市場交織下，川普此行達沃斯，再度為全球經濟投下震撼彈。

01/20 全台詐欺最新數據

496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

奧斯卡完整入圍名單出爐！　李奧納多對決甜茶爭影帝
上女廁爭議炎上　Fumi阿姨發5點聲明
美到被誤認AI！日本女偶像一張照片150萬人朝聖爆紅
日月光重訊3連發！　豪砸近26億拚擴產

美國總統川普（Donald Trump）22日在瑞士舉辦簽署儀式，邀請19國代表共同簽署創始憲章，正式成立他倡議的「和平理事會」。川普表示，和平理事會將在解決國際衝突上發揮更大作用，也強調該組織未來與聯合國共同合作。

川普美債歐洲格陵蘭達沃斯

