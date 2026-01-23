　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁深夜密會川普特使！握手畫面曝　克宮證實：共商終戰計畫

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）於克里姆林宮，與美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）及女婿庫許納（Jared Kushner）共同出席會談。（圖／記者張方瑀攝）

▲普丁與川普女婿庫許納握手。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）於22日深夜在莫斯科，正式會見了由美國總統川普（Donald Trump）派出的三位特使。克里姆林宮證實，雙方針對結束烏克蘭戰爭的計畫進行了深入會談。由於川普先前才表示和平協議已「相當接近」達成，此次深夜密會備受全球關注。

川普「和平委員會」核心出動　午夜前夕展開會談

根據外媒報導，代表美方出席的包含魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner），以及新任「和平委員會」資深顧問格倫鮑姆（Josh Gruenbaum）。該委員會是川普為了調解國際衝突而特別設立，此行也是三人在與烏克蘭方面接觸後，轉赴莫斯科與普丁面談。

普丁在莫斯科接近午夜時分接見了這三位美方特使。一段簡短的畫面顯示，普丁在長型橢圓桌前與三人握手，並邀請他們入座。俄方陪同官員則包括外交助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）及特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）。

談判進入深水區　領土爭議與北約地位仍是僵局

儘管魏科夫透露談判已縮小至「最後一個問題」，但領土主權與安全保障仍是雙方攻防的焦點。

普丁堅持烏克蘭必須割讓目前掌控的頓內茨克（Donetsk）東部約 20% 的領土；然而，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）明確拒絕放棄這些由官兵多年苦守、代價慘痛的土地。

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）於克里姆林宮，與美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）及女婿庫許納（Jared Kushner）共同出席會談。（圖／路透）

▲普丁與川普特使魏科夫握手。（圖／路透）

此外，俄方也強硬要求烏克蘭必須放棄加入北約（NATO）的目標，並嚴禁北約軍隊在和平協議達成後駐紮於烏克蘭領土。川普對此曾公開喊話，直言普丁與澤倫斯基如果不達成協議，那將會是愚蠢的。

談判同時伴隨武力威嚇　戰略轟炸機巡航波羅的海

就在深夜會談展開的幾分鐘後，俄羅斯國防部隨即宣布進行戰略轟炸機的例行巡航，此舉被視為向美方展現軍事實力與威懾。

報導指出，俄方派出Tu-22M3長程轟炸機，在戰機護航下於波羅的海上空飛行超過五小時。這款轟炸機正是戰爭期間，俄軍用來大規模襲擊烏克蘭城市與能源設施的主要機種，而目前烏克蘭正因能源設施受創，面臨斷電斷熱的嚴酷冬日。

曙光出現？首度三方會議將於阿布達比登場

雖然領土問題尚未解決，但澤倫斯基透露，關於安全保障的條款已經定案。他更釋出積極訊號，表示俄羅斯、烏克蘭與美國的談判代表，將在23日至24日於阿布達比（Abu Dhabi）舉行首度三方會議。

澤倫斯基也提到，關於戰後的經濟復甦協議已接近完成，這將是烏克蘭用來反制先前被視為「過度偏袒俄方」和平計畫的重要籌碼。而對於這場持續近四年的衝突，川普在被問及想對普丁說的話時，僅強烈要求，「這場戰爭必須結束。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
靈動老師周媛「46秒原版片」出土！　身體X型金句一次看
快訊／股王飆新天價　逼近「萬元」
學弟見詹能傑遺體大哭：你是最帥的五星小隊長
男遭撞飛！女團購主跪地「狂壓20分鐘」滿手血
「第一代少年股神」翻車！　10歲就會看盤、90年一戰成名
快訊／台股創高！　衝破32000
快訊／淡水某社區墜樓！30歲女死亡
快訊／第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁深夜密會川普特使！握手畫面曝　克宮證實：共商終戰計畫

川普4月訪中！　宣布習近平「今年底」回訪美國

美眾院通過撥款法案！　11.5億美元援台內容曝光

不滿帳戶遭關閉！　川普怒告摩根大通「政治迫害」求償50億美元

格陵蘭折衷方案曝光！　美國設「主權基地」免費換領土

川普談成格陵蘭框架協議　丹麥總理證實：已啟動與美合作

川普宣布拍板「終極協議」　格陵蘭總理傻眼：我完全不知情

日觀光局「悄下架」阿蘇直升機行程　在地人曝：只有這3地客在搭

澤倫斯基達演說痛批歐盟　稱美國安全保證已就緒

英特爾Q1財測失色盤後重挫近8%　財報超預期過關

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

普丁深夜密會川普特使！握手畫面曝　克宮證實：共商終戰計畫

川普4月訪中！　宣布習近平「今年底」回訪美國

美眾院通過撥款法案！　11.5億美元援台內容曝光

不滿帳戶遭關閉！　川普怒告摩根大通「政治迫害」求償50億美元

格陵蘭折衷方案曝光！　美國設「主權基地」免費換領土

川普談成格陵蘭框架協議　丹麥總理證實：已啟動與美合作

川普宣布拍板「終極協議」　格陵蘭總理傻眼：我完全不知情

日觀光局「悄下架」阿蘇直升機行程　在地人曝：只有這3地客在搭

澤倫斯基達演說痛批歐盟　稱美國安全保證已就緒

英特爾Q1財測失色盤後重挫近8%　財報超預期過關

快訊／台中自小客車撞機車　騎士「面罩全是血」送醫搶命中

好冷「喝熱湯3優勢」完勝熱水！　營養師：啟動體內加熱器

陸藝人黃景瑜預約首批「太空旅客」船票　編號009！一張要價1358萬

新竹市明天發錢！5000元消費金45萬人可領　領取方式一次看

美麗島民調／李四川45.8%支持大勝蘇巧慧9.8百分點　三腳督也領先

BMW失控自撞巨石「倒栽蔥」　車頭消失「豬鼻子」噴飛畫面曝

股王發威！信驊飆漲再創9175元新天價　逼近「萬元」

親自用過ChatGPT後改觀　蘋果高層態度從保守轉為積極佈局AI

普丁深夜密會川普特使！握手畫面曝　克宮證實：共商終戰計畫

獨居嬤深夜徘徊警所外...報警家中疑遭竊　只為找警聊天暖哭人

【救人反被揍？】26歲男把護理師打到腦震盪！ 同事飛越櫃檯救人

國際熱門新聞

日官方下架直升機行程　在地人：僅3地客搭

演說突點名台灣！澤倫斯基：電子零件流向俄國

川普宣布終極協議　格陵蘭總理：完全不知情

英特爾Q1財測失色盤後重挫近8%　財報超預期過關

美到被誤認AI！日本女偶像一張照片150萬人朝聖

川普談成格陵蘭協議　丹麥已啟動與美合作

川普正式成立和平理事會

川普拋格陵蘭全面進入權　要免費進駐

川普TACO激勵美股收高306點　台積電ADR漲0.38％

格陵蘭方案曝　美設「主權基地」免費換領土

歐洲若賣美債、美股？川普：將強力報復

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

美眾院通過國防撥款法案　11.5億援台內容曝

澤倫斯基達演說痛批歐盟　稱美國安全保證已就緒

更多熱門

相關新聞

川普4月訪中　稱習近平「今年底」回訪美國

川普4月訪中　稱習近平「今年底」回訪美國

美國總統川普（Donald Trump）宣布，他預計於今年4月前往中國進行訪問。同時透露，中國國家主席習近平也計畫在2026年底造訪美國。

今晨重點一次看！詹能傑脫面罩原因曝　川普談成格陵蘭基地換領土

今晨重點一次看！詹能傑脫面罩原因曝　川普談成格陵蘭基地換領土

美眾院通過國防撥款法案　11.5億援台內容曝

美眾院通過國防撥款法案　11.5億援台內容曝

川普控告摩根大通因政治因素關閉帳戶　索賠50億美元

川普控告摩根大通因政治因素關閉帳戶　索賠50億美元

格陵蘭方案曝　美設「主權基地」免費換領土

格陵蘭方案曝　美設「主權基地」免費換領土

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

五口命案李惠雯全認罪！

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

享樂至上易變月光族的三大星座！

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

涉炒7股撈數千萬　神秘大戶深夜移送北檢

黃仁勳9歲遭霸凌：過了橋才是真正苦難

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面