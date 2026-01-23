普丁深夜密會川普特使！握手畫面曝　克宮證實：共商終戰計畫

▲普丁與川普女婿庫許納握手。（圖／路透）



俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）於22日深夜在莫斯科，正式會見了由美國總統川普（Donald Trump）派出的三位特使。克里姆林宮證實，雙方針對結束烏克蘭戰爭的計畫進行了深入會談。由於川普先前才表示和平協議已「相當接近」達成，此次深夜密會備受全球關注。

川普「和平委員會」核心出動 午夜前夕展開會談

根據外媒報導，代表美方出席的包含魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner），以及新任「和平委員會」資深顧問格倫鮑姆（Josh Gruenbaum）。該委員會是川普為了調解國際衝突而特別設立，此行也是三人在與烏克蘭方面接觸後，轉赴莫斯科與普丁面談。

普丁在莫斯科接近午夜時分接見了這三位美方特使。一段簡短的畫面顯示，普丁在長型橢圓桌前與三人握手，並邀請他們入座。俄方陪同官員則包括外交助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）及特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）。

談判進入深水區 領土爭議與北約地位仍是僵局

儘管魏科夫透露談判已縮小至「最後一個問題」，但領土主權與安全保障仍是雙方攻防的焦點。

普丁堅持烏克蘭必須割讓目前掌控的頓內茨克（Donetsk）東部約 20% 的領土；然而，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）明確拒絕放棄這些由官兵多年苦守、代價慘痛的土地。

此外，俄方也強硬要求烏克蘭必須放棄加入北約（NATO）的目標，並嚴禁北約軍隊在和平協議達成後駐紮於烏克蘭領土。川普對此曾公開喊話，直言普丁與澤倫斯基如果不達成協議，那將會是愚蠢的。

談判同時伴隨武力威嚇 戰略轟炸機巡航波羅的海

就在深夜會談展開的幾分鐘後，俄羅斯國防部隨即宣布進行戰略轟炸機的例行巡航，此舉被視為向美方展現軍事實力與威懾。

報導指出，俄方派出Tu-22M3長程轟炸機，在戰機護航下於波羅的海上空飛行超過五小時。這款轟炸機正是戰爭期間，俄軍用來大規模襲擊烏克蘭城市與能源設施的主要機種，而目前烏克蘭正因能源設施受創，面臨斷電斷熱的嚴酷冬日。

曙光出現？首度三方會議將於阿布達比登場

雖然領土問題尚未解決，但澤倫斯基透露，關於安全保障的條款已經定案。他更釋出積極訊號，表示俄羅斯、烏克蘭與美國的談判代表，將在23日至24日於阿布達比（Abu Dhabi）舉行首度三方會議。

澤倫斯基也提到，關於戰後的經濟復甦協議已接近完成，這將是烏克蘭用來反制先前被視為「過度偏袒俄方」和平計畫的重要籌碼。而對於這場持續近四年的衝突，川普在被問及想對普丁說的話時，僅強烈要求，「這場戰爭必須結束。」