美龐大艦隊駛向伊朗！川普再放話：若敢處決將發動前所未有打擊

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普22日表示，一支龐大的美國艦隊正駛向伊朗，但希望不必動用這支艦隊。在此之際，美國官員證實，航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）及數艘導彈驅逐艦將在未來數日抵達中東海域，也考慮在中東部署額外防空系統，以應對伊朗可能對區域內美軍基地的攻擊。

路透報導，這波部署擴大川普手中的選項，除了在局勢緊繃時刻強化防衛區域內美軍，也讓他在去年空襲伊朗核設施之後，隨時能採取進一步的軍事行動。川普在搭乘空軍一號從瑞士達沃斯返美途中說，「我們有許多艦艇正朝那個方向前進，以防萬一。我寧願什麼都不要發生，但我們正密切關注」。

這波軍事部署是在伊朗鎮壓抗議活動導致美伊關係緊張升溫之際，川普多次威脅要出手干預。川普22日重申，伊朗在他警告下取消近840人的處決，「我告訴他們，『如果你們處決這些人，你們將遭受前所未有的打擊，這會讓我們之前對伊朗核設施的打擊看起來像小兒科（peanuts）』。

川普也警告，若伊朗企圖重啟核計畫，美國將會採取行動，「如果他們企圖再來一次，他們就要換個地方。我們也會同樣輕易地攻擊那裡」。