英特爾Q1財測失色盤後重挫近8%　財報超預期過關

▲▼英特爾 intel Intel。（圖／路透社）

▲英特爾。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

晶片大廠英特爾（Intel, INTC-US）週四公布 2025 會計年度第四季成績單，營收與獲利表現雙雙超出市場預期，原本財報算是小勝，但因管理層釋出的 2026 年首季展望明顯偏冷，市場信心瞬間降溫，拖累股價盤後一度急挫將近8%。

英特爾公布的財報顯示，去年第四季在非 GAAP 基礎下，每股盈餘為 0.15 美元，幾乎是華爾街原先預估的兩倍；單季營收來到 137 億美元，即使年減約 4%，仍略高於分析師事前估算，顯示公司基本面並未全面失守。

財報表現亮眼　市場卻更在意未來
但資本市場很快把焦點移向前景指引。英特爾預估 2026 年第一季營收約 122 億美元，明顯低於分析師普遍預期的 125.5 億美元水準；更讓投資人失望的是，調整後 EPS 可能僅在損益兩平，與市場原本期待的正值仍有落差。

▲▼英特爾（Intel）新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖／路透）

▲英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖／路透）

在財報電話會議中，財務長辛茲納（David Zinsner，財務長）說明，首季壓力主要來自「可用產能受限」，即供應鏈短期吃緊，而非需求轉弱。他表示，這樣的限制可望到第二季逐步改善，但短期仍難完全排解。

供應卡關＋轉型期　投資人保持觀望
執行長陳立武則重申，英特爾正走在關鍵轉型節點，公司會回到最核心的事情，也就是執行力與工程實力，目標是在 AI 浪潮下，重新鞏固 x86 生態系的競爭地位，並推進長期晶圓代工布局。

值得注意的是，英特爾股價在財報揭曉前，因輝達相關投資消息帶動，已在正常交易時段出現明顯反彈；不過盤後遭到疲弱財測打擊，股價迅速回吐漲幅。市場接下來將緊盯兩大重點，一是供應瓶頸何時真正鬆動，二是英特爾能否如期走完重返製造霸主的漫長轉型之路。

更多新聞
快訊／高雄豪宅建案「頂樓失火」　消防狂爬20多樓搶救

英特爾股價飆近3%創4年新高　22日盤後公布財報受矚目

英特爾股東對公司前景的信心升溫，樂觀程度創下多個季度新高，市場押注執行長陳立武（Lip-Bu Tan）承諾的轉型正在逐步落實，加上全球資料中心加速建置，帶動對傳統伺服器晶片的需求回溫，公司預計於本周四美股收盤後公布第四季財報。

川普會面英特爾陳立武：我們達成一項偉大的交易

羅唯仁遭偵辦！傳家中搜出先進製程資料

砸50億美元入股英特爾　輝達盤前跌1.3%

不是三星、英特爾　外媒曝台積電最大壓力

英特爾

