美參院共和黨領袖：與白宮「全面協調」彈劾審判　黨內議員：感到不安

▲阿拉斯加參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）表示，對於麥康諾的評論感到不安。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnel）表示，他將會與白宮「全面協調」總統彈劾審判。同黨的參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）於24日坦言，對於上述發言感到「不安」，「我們必須從『與被告密切合作』的立場退後一步」，她也提到目前的彈劾程序非常「倉促」。

穆爾科斯基24日接受阿拉斯加KTUU電視台採訪時表示，她對於麥康諾「全面協調」的評論感到不太舒服，「我聽到的時候感到不安。」她指出，參議院與白宮在「審判如何進行」的議題上應該保持距離，「我們必須從『與被告密切合作』的立場退後一步，所以我聽見麥康諾的話時，我認為，這進一步地混淆了程序。」

綜合《美聯社》、BBC報導，穆爾科斯基指出，參議院被要求修正缺失，尤其在關鍵證人前國安顧問波頓（John Bolton）、代理白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）是否應該出庭的議題之上。她希望看到「全面與公平的程序」，但現在的彈劾程序卻很「倉促」。

▲美國參議院共和黨領袖麥康諾（左）與總統川普（右）。（圖／路透）

眾議院18日正式通過總統彈劾條款，下一步要送交參議院進行審判。民主黨要求傳喚關鍵證人，共和黨卻不願答應，雙方陷入僵局。眾院議長裴洛西（Nancy Patricia Pelosi）堅稱，還沒有確定審判如何進行以前，不會送交文件。

麥康諾上周接受《福斯新聞》採訪時表示，「我們將會努力通過程序，希望能在相對短的時間裡與白宮法律顧問、代表總統與參議院的人士進行全面協調。」他曾坦言，相信川普將獲得無罪判決，且自己不是「一個公正的陪審團員」，「這是一個政治的過程，這件事一點也不公正，彈劾是一個政治性的決定。」

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