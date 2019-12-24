選戰倒數！蘇巧慧早餐直播、致謝「工程無名英雄」　黃志雄高喊「人民覺醒」

▲選戰進入倒數階段，蘇巧慧（左）與黃志雄（右）也持續催票。（圖／翻攝2020小英代言人直播畫面、黃志雄臉書）

記者吳美依／綜合報導

2020年立委選舉即將進入倒數，候選人們也持續催票。新北市立法委員蘇巧慧24日早上參加「2020小英發言人」直播，分享新莊必吃的爆漿蛋餅，分享政見，也提到昨（23日）通車的南迴公路改善工程，「向開路英雄致敬！」同為第五選區的候選人黃志雄表示，22日的樹林造勢晚會象徵著「人民覺醒」，要換掉「貪婪」的執政者，「台灣正在創造一場奇蹟。」

▲新北市立委蘇巧慧帶著新莊必吃爆漿蛋餅上直播談政見。（圖／翻攝2020小英發言人直播畫面）

蘇巧慧24日早上參加「2020小英發言人」直播，與主持人林楚茵、廖泰翔分享選區內的「新莊必吃爆漿蛋餅」，談論競選以來的點點滴滴，也分享政績與政見，「大家選我，是選我的（做事）態度，可以把大家的聲音傳達得更好！」

《一起吃早餐》 EP40 國會有表現 地方有成績Number 蘇巧慧委員帶著新莊必吃爆漿蛋餅來囉 【直播】一起吃早餐！ 我們 #樹林 #新莊 超人氣的早餐 #爆漿蛋餅，到底有多好吃？想知道地點哪？現在就讓我和2020 小英發言人 林楚茵、廖泰翔來告訴你～ #1314護台灣 #1號蘇巧慧 #3號英德配 #14號民進黨 — 大小朋友注意，紙風車劇團來囉！ 紙風車到樹林：蕃薯森林奇遇記 時間｜12/29（日）下午3:30 地點｜樹林興仁花園夜市（樹林區保安街二段70號） 免費入場，自由入座 登記兌換精美小禮，數量有限，送完為止（活動當天於服務台領取） tinyurl.com/u2cdatm 登記非保留座位，座位有限，15:30正式開演，請儘早入場，以免向隅！ 由蘇巧慧發佈於 2019年12月23日 星期一

蘇巧慧稍後也發文提到，南迴公路改善工程昨天通車，縮短了台東與屏東之間半小時的路程，蘇貞昌院長也親臨現場，駕駛吉普車載著工程人員，向第一線工作人員致敬。除此之外，西濱快速道路、蘇花改、潮州到枋寮鐵路電氣化等等工程「都是背後無數的無名英雄，長年來的努力，才讓我們有進步的交通……向全國所有努力的英雄，致上最高的敬意。」

▲國民黨立委候選人黃志雄認為，樹林造勢代表著台灣人民已經覺醒。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）



黃志雄23日表示，樹林造勢晚會代表著「台灣人民已經覺醒」，有些人不體恤人民生活，一意孤行，不願意傾聽民意，最後將與人民背道而馳，「還有人將這句話顧主權作為招牌，讓別人不敢覬覦自己的龍椅。」他認為，這一次選舉是「人民沉積已久所發起的戰役」，關鍵就是要讓「貪婪無比」的執政者知道「台灣是由誰來說的算」，並且喊出「人民覺醒，台灣正在創造一場奇蹟！」

#旗幟飄揚 #戰鼓奏歌 團結，就是現在！ #中華民國萬歲 #樹林起義 #就是今天 #韓國瑜 #朱立倫 #侯友宜 #黃志雄 由黃志雄發佈於 2019年12月22日 星期日

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