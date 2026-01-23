　
國際

澤倫斯基達演說痛批歐盟　稱美國安全保證已就緒

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在瑞士達沃斯世界經濟論壇演講，痛批歐盟在對抗俄羅斯上缺乏政治決心，也點名部分盟友態度消極。他同時透露，剛與美國總統川普（Donald Trump）會晤，雙方已就戰後安全保證達成共識。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會強硬發聲，直指歐盟在抗衡俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）時缺乏關鍵決斷力。他強調，歐洲若持續猶豫，不僅削弱自身影響力，也讓侵略者更有恃無恐。

美烏達共識　歐盟立場遭質疑
法新社報導，澤倫斯基在登台前數分鐘，才結束與美國總統川普的會談。他透露，美烏雙方已針對俄烏戰後的安全保障取得一致，相關文件已經完成，接下來將送交烏克蘭國會與美國國會審議，但細節並未公開。

然而，澤倫斯基在達沃斯的語氣明顯轉趨強硬，矛頭轉向歐盟。他指出，歐盟雖是烏克蘭重要的政治與金援後盾，卻遲遲無法就成立審理俄羅斯侵略的戰爭罪法庭達成共識，也未能在全球重大議題上展現團結。

批歐洲內耗　點評川普態度
澤倫斯基直言，歐洲長期陷於內部爭論與未攤牌的分歧，導致無法誠實面對問題，更談不上真正的解方。他形容歐洲至今仍像是「漂亮卻破碎的中小國拼圖」，尚未成為名符其實的世界強權。

他也提到外界試圖說服川普在歐洲議題上改變立場，但效果有限。澤倫斯基說，川普並不打算調整作風，「他喜歡現在的自己」，即便口頭上支持歐洲，也不會聆聽一個分裂的歐洲。

戰爭癥結在領土　三方談判將登場
川普則形容與澤倫斯基在達沃斯的會面「很好」，並表示稍晚美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及其女婿庫許納（Jared Kushner）將前往莫斯科與普丁會談。當被問及要對普丁傳達什麼訊息時，川普僅簡短回應：「戰爭必須結束。」

澤倫斯基指出，目前結束戰爭唯一尚未解開的死結，就是領土問題，尤其牽涉烏克蘭東部。他並宣布，阿拉伯聯合大公國將於23、24日主辦烏克蘭、美國與俄羅斯的三方會談，這將是首次在阿聯舉行的相關對話。他強調，俄羅斯必須為妥協做好準備，並重申任何領土讓步都可能讓俄國更加得寸進尺。

01/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／高雄豪宅建案「頂樓失火」　消防狂爬20多樓搶救

澤倫斯基

