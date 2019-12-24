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在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內燒炭　送醫不治她傷心欲絕

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▲▼燒炭。（圖／記者陳雕文攝）

▲立委候選人徐金菊的丈夫在車內燒炭，命危送醫不治。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌區立委候選人徐金菊，24日（平安夜）下午5點多跑去派出所報案，「我的老公不見了！有看到遺書說要尋死」警方立即動員搜索，晚間在鳳一路上發現54歲林姓丈夫在車內燒炭，目前救護人員將其送往桃園聖保祿醫院急救，在稍早已經宣告不治。

據了解，徐金菊在家中桌上看到丈夫的親筆遺書，其內容大致提到，自己罹患癌症後反覆就醫並歷經多次手術，病情卻一直無法得到改善，決定在平安夜這天跟老婆道別…徐金菊情急出門，發現丈夫已駕車離家，她趕緊跑去鶯歌分駐所報案。

▲▼送醫。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲救護人員趕緊將人送醫急救，最後仍宣告不治。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方獲報後立即定位手機位置，並調閱車牌辨識系統、沿線路口監視器後，並派出警網協尋。最後在鳳一路上發現了林姓丈夫，只剩極為微弱的氣息，經救護人員火速送往醫院搶救後，在稍早已宣告不治…

據了解，徐金菊原先知曉丈夫的癌症接近末期，原本已經做好心理準備，沒想到丈夫突然在平安夜離開，令她傷心欲絕。

出稿時間：20：33

更新時間：21：05

▲▼徐金菊。（圖／翻攝自徐金菊臉書）

▲▼立委參選人徐金菊。（圖／翻攝自徐金菊臉書）

▲▼徐金菊。（圖／翻攝自徐金菊臉書）

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