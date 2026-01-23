　
國際

不滿帳戶遭關閉！　川普怒告摩根大通「政治迫害」求償50億美元

▲▼美國金融巨擘摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）正式向美國最大銀行摩根大通（JPMorgan Chase）提起訴訟，控告該行在2021年國會暴動事件後，出於政治動機非法關閉其個人及企業帳戶，並索賠高達50億美元（約台幣1600億元）。

痛批銀行「政治歧視」　川普求償50億美元

根據BBC報導，川普已在佛羅里達州提交訴狀，除了控告摩根大通，也將擔任該行執行長長達20年的戴蒙（Jamie Dimon）列為被告。川普在訴狀中指稱，自2021年銀行無預警關閉帳戶以來，他與旗下企業遭受了「相當嚴重的財務與名譽損失」。

這起衝突的起因可追溯至2021年1月6日的國會暴動案。當時川普支持者闖入美國國會大廈，試圖阻撓選舉結果的正式認證。隨後，摩根大通便採取行動關閉川普的相關帳戶。川普批評，此舉是「覺醒派」信仰作祟，銀行純粹是因為覺得當時的政治風向有利，才選擇與他及其保守派觀點切割。

摩根大通強硬回擊：訴訟毫無根據

針對川普的指控，摩根大通發言人強硬回應表示，這起訴訟「毫無根據」。銀行方強調，摩根大通絕不會因為政治或宗教原因關閉客戶帳戶，之所以決定關閉帳戶，完全是基於該帳戶為公司帶來了「法律或監管風險」。

摩根大通在聲明中表示，關閉帳戶是為了符合「規則與監管預期」，對此感到遺憾。銀行也提到，一直以來都有向歷屆政府呼籲修改相關規定，以免讓銀行陷入目前的處境，並支持政府防止銀行體系「武器化」。

怒控被列「黑名單」　川普劍指戴蒙

川普在訴狀中進一步爆料，摩根大通將他、其企業甚至是家族成員列入一份「黑名單」，並與其他銀行共享，將他標記為有「違法行為」紀錄的人士。川普指控這涉及商業誹謗，且該名單據傳是由戴蒙親自批准。

川普認為，這種「取消銀行服務」（Debanking）的做法是業界一種系統性的、顛覆性的慣例，意在強迫大眾重新調整其政治立場。目前川普已要求對這些銀行的活動進行審查。

事實上，這並非川普與戴蒙首次交鋒。儘管戴蒙近期也曾批評政府的信用卡限額提案與移民政策，但兩人在金融監管與聯準會（Federal Reserve）立場上長期存在分歧。

目前此案由佛羅里達州法院審理，由於該州法律明確禁止銀行因政治觀點歧視客戶，後續判決將成為各界關注焦點。

01/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

