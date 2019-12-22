50萬人高雄罷韓　地方人士：韓國瑜成「三烙市長」、市民抗爭他竟烙人





▲Wecare罷韓。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

「Wecare台灣大遊行」21日走上街頭，主辦單位在活動尾聲宣近50萬高雄人站出來力挺「罷免韓國瑜」，盼「榮光照耀高雄，永遠平安台灣。」地方人士評論，韓國瑜從當選市長到如今市民走上街罷韓，已經成了「三烙市長」，他面對市民抗爭竟然選擇「烙人」，這場運動的成功也儼然是為韓國瑜的選情敲響喪鐘。

地方人士表示，兩場運動非常明顯，罷韓以高雄市民為主，挺韓則是動員全國韓粉，這樣的基礎下，罷韓的人潮還大勝挺韓，儼然是敲響韓國瑜選情的喪鐘，「韓國瑜最拿手就是搞造勢，結果現在連最後一招都不靈光了。」

地方人士分析，韓國瑜會有今天的下場，主要是幾個時間點犯下連續錯誤，把自己打下一層層地獄。首先，他不應該在國民黨初選的時候嘴吧說被動，事實卻是主動參選；第二，他應該在贏得初選提名參加大選的時候就辭去市長職務，這是基本負責態度，他卻沒有做到；第三個時間點，這次面對市民發起罷韓遊行，竟然宣布同一天舉辦挺韓活動。

地方人士批評，一個城市的市長，責任正是守護市民安全跟城市穩定，「韓國瑜為了自己的權力慾望，反過來恫嚇他的市民，製造城市的不安，讓所有人看見他是一個內心只有私慾而沒有任何責任感的自私政客，必然會受到人民最嚴厲的懲罰。」

地方人士酸，韓國瑜根本就是「三烙市長」，「他的市長才起步就要選總統，這個是市民最不能原諒的地方，再來高雄市政一團糟，愛河變髒、高雄雜草叢生，市民都看在眼裡。他沒有拿出任何成績，韓國瑜面對市長職務選擇烙跑，處理市政問題又『烙高（台語，失誤）』，現在市民對他抗議，他還烙人。『三烙市長』是推動今天罷韓五十萬人潮的動因。」

另一位地方人士表示，罷韓遊行在民氣可用之下，勝過挺韓遊行，不過，韓國瑜接連爆發7200萬豪宅案，李佳芬還陷入家族砂石爭議，韓陣營更是每天各種荒腔走版的言行。韓粉如今還能動員相當多的人數，說明綠營的選民沒有鬆懈的空間，一定要在明年1月11日站出來投下手中的選票。