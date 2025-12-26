戰爭倒數中？情報估「俄恐3至5年內動武」　歐洲還沒準備好

▲西方情報指出俄羅斯對歐洲的戰爭野心。圖為莫斯科閱兵。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

西方情報顯示，俄羅斯正為「與歐洲發生直接衝突」的可能性做準備，甚至恐怕在3至5年內發動直接軍事攻擊。但倫敦皇家聯合軍事研究所（RUSI）11月主辦的會議上，與會高階軍官、政府及北約官員、國防專業人士一致認為，歐洲各國目前仍未做好迎戰準備。

儘管莫斯科未對歐洲北約盟友展開直接攻擊，但專家認為這一部分只是因為俄羅斯自知目前實力無法擊敗北約，而且越來越多跡象顯示，此情況未來可能改變。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）今年稍早警告，俄羅斯可能在5年內準備好對北約動武。德國外長瓦德普夫（Johann Wadephul）也在上月演講透露，德國情報部門評估莫斯科「至少保留在2029年前對北約開戰的選項」。波羅的海3國更悲觀預測，他們最快恐怕在3年內就會遭到攻擊。

▲駐紮拉脫維亞（Latvia）的瑞典北約士兵。（圖／達志影像／美聯社）

哈佛甘迺迪學院貝爾弗中心（Belfer Center）研究發現，各國官員最常提及的戰爭時間點，集中在2027年和2028年。俄羅斯總統普丁12月初也說，儘管該國不計畫與歐洲開戰，但「如果歐洲突然想跟我們開戰，我們現在就準備好了。」

CNN報導，歐洲防務專家指出，歐洲國防長期面臨資金不足的問題，對其進行更多投資可謂一大關鍵，但心態也必須全面轉變，「歐洲政府是時候讓公民參與進來，並且明確表示，歐洲能夠忽視戰爭威脅的時代已經結束了。」

以英國為例，前聯合部隊司令部司令巴倫斯（Gen. Richard Barrons）等專家向政府提交的戰略評估報告顯示，儘管該國朝著正確方向前進，但若按照目前速度，做好戰爭準備需要10年時間。他們強調，必須重新思考基礎設施韌性，擴充武裝部隊、儲備及民防體系，並對醫療服務、工業與經濟投入更多資源，使其能夠迅速轉向戰時狀態。

▲川普推動北約各國提高國防開支的GDP占比。圖為北約峰會。（圖／達志影像／美聯社）



自從二戰結束的1945年以來，歐洲都沒有發生重大且直接的軍事衝突，享受了數世紀以來最長久的持續和平，也因此各國政府在過去數十年都鮮少考慮國防問題。但在俄羅斯全面入侵烏克蘭，以及川普上任美國總統之後，對於現狀的顛覆，讓大部分歐洲北約成員國開始增加國防開支。

根據北約數據，目前32個成員國之中，有31國將達到國防支出占GDP 2%的目標，而在俄羅斯入侵烏克蘭之前的2021年，僅有6國達到這個數字。

北約6月進一步達成共識，要將國防開支的GDP占比於2035年提升至5%，但許多分析人士對此目標抱持懷疑態度，因為大多數歐洲國家面臨財政壓力，而且政治人物恐怕不願向選民解釋為何資源必須重新分配，以及為何更多人必須服役。