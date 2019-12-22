分享「罷韓長布」下方人少照　韓國瑜酸：民主史上最大一塊遮羞布





▲韓國瑜PO文提及罷韓隊伍的「光復高雄」布條是「遮羞布」。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

高雄挺韓、罷韓大遊行21日下午平安落幕，然而網路上卻流傳罷韓遊行「光復高雄」巨長布條下方幾乎沒人的照片，引來挺韓支持者們怒嗆罷韓遊行是「作弊遊行」。高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜也於22日分享該張照片，直指是「遮羞布」。

韓國瑜22日上午在臉書上貼出罷韓遊行隊伍照片，只見「光復高雄」布條的某一區塊下方沒有什麼人，他表示，這是「台灣民主史上最大的一塊遮羞布！」還hashtag「#我越黑你們越挺」、「#昨天謝謝大家」、「#台灣安全人民有錢」。

其實類似照片在21日晚間就於臉書上瘋傳，台北市議員游淑惠在臉書上表示，「真聰明！人不夠多怎麼辦？用布蓋起來！」名嘴謝寒冰也說「這樣要算50萬人的話，那今天高雄週年遊行只好說破百萬了吧…」

「Wecare高雄」則在臉書上PO出其他照片表示，「來吧！用真實的畫面、感受，勇敢的分享，一起對抗由無心、落跑政客啟動的鋪天蓋地造謠抹黑。」

不過韓國瑜在21日也強調，「今天無論是因為什麼理由走上高雄街頭，我都樂見這樣的活動發生！」因為真正的民主就是無論喜歡或討厭誰，都有大聲說出來的權利，「希望我們的民主價值不要被特定人士綁架，人民從來沒有『對不起』誰，只有我們政治工作者要日夜警惕自己不能辜負民心。」

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▼Wecare高雄臉書PO文反擊韓國瑜及挺韓民眾。（圖／翻攝Wecare高雄）