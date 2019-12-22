倒數20天！賴清德、陳建仁同框「雙北選區車隊拜票」　蘇巧慧、黃志雄拚親民





▲賴清德、陳建仁一早至雙北選區車隊拜票。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書直播下同）

記者陳亭伃／綜合報導

選戰進入倒數20天，副總統陳建仁與民進黨副總統候選人賴清德22日一大早就前往雙北選區加入車隊掃街，沿途將經過新北第5選區，民進黨立委候選人蘇巧慧一大早隨即直播行程。副總統陳建仁在出發前喊話，「台灣要贏、雙北同行」的口號，引起現場支持者熱烈回應。

此外，隨著農曆年將至，候選人也紛紛開始送出相關春聯，蘇巧慧也在臉書公告以分享貼文、留言「1314護台灣」就可以得到春聯，拉近民眾距離。

另一方面同樣為第5選區國民黨立委候選人黃志雄，21日也到西盛夜市拜票，即便下雨仍熱情與民眾交流，並與溫馨貼出全家福為將到來的聖誕節給予支持者祝福。

▲賴清德、陳建仁。

新北樹林、鶯歌地區過去10多年多受鐵路發展影響生活，樹林區被分為東西兩邊，過去都希望可以立體化，對此蘇巧慧與黃志雄都有自己的看法。蘇巧慧認為，對於樹林、鶯歌來說，立體化是最好的方式，尤其需改善樹林車站周邊，包括道路重整、拉齊、周邊停車場、公車路線調整等配套，這方面可以向台鐵、中央政府求助。

▲黃志雄到夜市拜票。（圖／翻攝自黃志雄臉書）

黃志雄則認為，樹林、鶯歌的鐵路發展連帶影響城市發展，對於程式規劃與市容都有幫助，當地交通善相當重要，地下化才有辦法多出空地使用。黃志雄也指出，4年前樹林立體化就以送往中央審核，但都沒有被積極重視，交通部不僅拖延，甚至還跑去討論高鐵南延，地方與中央的溝通也需要再改善。