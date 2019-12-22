韓國瑜PO罷韓照：台灣民主史上最大的一塊遮羞布！韓粉笑「人潮膨風」

▲韓國瑜22日發文放上一張罷韓團體高舉綠布條遊行的照片，寫下「台灣民主史上最大的一塊遮羞布」。（圖／翻攝自韓國於臉書）

記者徐愷昕／綜合報導

高雄挺韓、罷韓大遊行21日下午平安落幕，高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜活動結束後在臉書感性發文，除了向支持者表達感謝、給他力量，也強調無論是什麼理由走上高雄街頭，他都樂見這樣的活動發生，但22日早上他又再度PO文，放上一張罷韓團體高舉綠布條遊行的照片，寫下「台灣民主史上最大的一塊遮羞布」，引來許多韓粉於底下留言，質疑罷韓團體人潮膨風。

▲挺韓大遊行，國民黨總統候選人韓國瑜致詞。（圖／記者林敬旻攝）

高雄挺韓大遊行結束後，韓國瑜21日於臉書發文感謝韓粉到場力挺支持，同時也強調，今天無論是因為什麼理由走上高雄街頭，他都樂見這樣的活動發生，但22日上午他卻PO出一張罷韓團體高舉綠布條的照片，寫下「台灣民主史上最大的一塊遮羞布」，還hashtag「我越黑你們越挺」等話，暗批罷韓團體人潮膨風。

此文一發，短時間內引來不少韓粉於底下留言，「這布下面有人？ 」、「空心布」、「長長的綠綠的，裡面空空的，布下面都沒人」、「綠綠報人數的時候很『乘十』的，五萬變五十萬」、「罷韓真會澎風」，大笑罷韓人潮虛報，綠色長布條下方人龍寥寥無幾；不過也有部分民眾留言表示，「製造對立總統後選人，請你有點腦好嗎？」、「說民眾遊行是遮羞布，這種發言是候選人的高度？」，希望韓國瑜可以理性看待遊行，展現出一個總統候選人的高度。

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