張宏陸港德後援會「蘇貞昌站台讚政績」！林國春揪吃湯圓…音樂會感性落淚

▲張宏陸宣布成立港德後援會。（圖／翻攝自Facebook／張宏陸）

網搜小組／鄺郁庭報導

距離2020選戰剩下大約3周時間，候選人們紛紛把握人潮時間、周末進行宣傳。民進黨張宏陸日前就到華江橋頭和上班民眾打招呼，並到社後地區拜票，隔日宣布成立港德後援會，行程滿滿。國民黨林國春則是前往中正陸橋，監工拆除作業，之後並在臉書揪民眾到總部、後援會吃冬至湯圓，希望和選民拉近距離。

新北市第6選區（板橋西區65里）候選人張宏陸20號一大早就到華江橋頭和上班族揮手說早安，之後隨車隊到社後地區掃街拜票，並在臉書發文「宏陸把捷運帶到社後了！」說自己一直以來積極爭取社後捷運，如今進度不僅評估計畫發包，也得到總統、交通部實質補助，未來希望能繼續在國會力拚社後捷運4年動工。

張宏陸21號晚上9點多則是在粉絲專頁貼文宣布，「今晚宏陸的港德後援會成立囉！」文中感謝行政院長蘇貞昌為他站台，細數他這些年為板橋努力爭取的經費和建設。而在今天冬至這一日，張宏陸則前往埤墘福德宮，並到中山公園、莊敬公園及華江公園和民眾打招呼。

親民黨石人仁20號時則在個人臉書貼出多則影片，講述自己參選的原因，並分享自己的政見和未來願景，強調參選動機是「幫助弱勢族群」，希望6件事助弱勢，包括「活化蚊子館--改裝成青年旅館，提供給街友、遊民住宿空間」、「修改貿易法，在推廣貿易服務費提撥萬分之4.15中的萬分之0.15，也就是百萬分之15」、「挪移邦交國金援萬分之一助弱勢。」

▲石人仁在臉書貼出多則影片宣達理念。（圖／翻攝自Facebook／石人仁）

接著是「提撥證券交易稅千分之3裡的千分之1」、「提撥交易稅的千分之3的千分之2」、「修改期貨交易法，提撥期貨交易稅千分之1救弱勢」，承諾學者問政不是只有理想抱負，有步驟有方法實現自己的政見。

林國春則在20號前往板橋中正陸橋監工拆除作業，「這將是今年新北市被拆除的第9座人行陸橋，也是今年的最後一座」，從此中正陸橋將步入歷史。21號早上在粉絲專頁邀請民眾冬至到平安總部、後援會吃湯圓。

▲林國春聽音樂會感動落淚。（圖／翻攝自Facebook／林國春）

21號晚間林國春參加新北市政府文化局主辦的「大河傳唱-幸福進行曲」，其中聽到《淡水暮色》這首曲，忍不住感動落淚，直呼「在忙碌的這段日子裡，好不容易坐下來聆聽這首詮釋大海懷抱的溫暖與感性，百般思緒都立即湧上心頭。」