兒談判黑幫老爸撂人助陣！揮刀逼女學生下跪　5年前曾嗆謝和弦

▲警方獲報趕抵現場，涉案男子與同夥已逃離。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣某國中24日發生恐嚇事件，兩方學生日前因網路糾紛，相約在學校附近宜昌一街一帶談判，其中一方學生有黑幫背景的徐姓父親不僅現身助陣，還撂來一票黑衣人，徐男在現場揮刀逼2名女學生當街下跪，警方獲報後已介入調查偵辦，並於今（26日）下午將徐男拘提到案。

警方調查，34歲徐姓男子為地方混混，徐男的兒子日前與他校學生在網路上發生糾紛，雙方相約在吉安某國中附近談判。

▲警方調䦧監視器畫面，確認相關違法情事及涉案徐男。

24日下午徐男為了替兒子出頭，親自率多名黑衣人到場助陣，抵達後持刀械向對方揮舞並2名國中女生下跪認錯。

警方表示，員警獲報到場時，徐姓男子跟同夥已經逃逸，2名被害女學生也已離開，警方隨即調閱周邊監視器畫面，迅速確認相關違法情事及涉案男子，並於26日下午將涉案的徐姓男子拘提到案。

▲警方於隔日下午將涉案的徐姓男子拘提到案。

吉安分局表示，本案已報請花蓮地檢署指揮偵辦，將朝恐嚇、妨害秩序等罪嫌進行調查及偵辦。呼籲民眾遇有糾紛應理性處理，切勿以暴力或不法方式解決，以免觸法，警方將持續加強巡邏，維護轄區治安與公共秩序。

據悉、徐男曾在2020年3月間在花蓮挑釁謝和弦鬧上新聞，當時謝和還撂話表示：「我以後再也不來花蓮了」。