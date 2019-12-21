一身「韓國瑜標配」！罷韓男襯衫燙金字...戴頭套秒爬上樹　舉牌狂嗆：滾草包

記者戴若涵／高雄報導

挺韓、罷韓大遊行同於21日中午在高雄展開！雙方人馬較勁意味濃厚，多次重砲猛轟國民黨總統候選人韓國瑜的時代力量高雄市議員黃捷也現身現場，表示會陪罷韓支持者們一起走到終點。現場還出現罷韓民眾穿著藍色襯衫、戴著韓國瑜面罩爬樹，狂諷韓國瑜「草包！」

▲罷韓大遊行民眾模仿韓國瑜爬上樹。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

罷韓大遊行由於現場人潮眾多，原定下午1時30分出發，而後延遲30分鐘出發！陸續有民眾加入遊行行列中，許多人還自備道具到現場，高舉手板，高喊著「光復高雄」口號，也有民眾自製「唬爛」、「騙子」等標語嗆韓。

▲▼罷韓民眾自備道具參加遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

另外，還有民眾突發奇想，穿上韓國瑜的招牌淺藍色襯衫、黑色西裝褲，頭上更套上韓國瑜頭套，襯衫正中間則是大大的金色「庶」字，及韓國瑜口中時常喊的「莫忘世上苦人多」、「台灣安全，人民有錢」，狂諷韓國瑜自稱「庶民」之舉，罷韓民眾更穿著這一身爬上樹，手舉「滾」、「草包」等標語，要罷免韓國瑜。

▲▼稍早罷韓大遊行主辦單位宣布，「粗估遊行人數已達30萬人次參與」。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

就算爬到樹上！妳還是很美

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