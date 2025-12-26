　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗柴刀男隨機攻擊！砍傷婦人又闖超商揮刀　法院裁准羈押

▲苗栗市昨傍晚發生超商隨機持刀砍人受傷，警方據報快速抵達逮捕何姓嫌犯。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市昨傍晚發生超商隨機持刀砍人受傷，警方據報快速抵達逮捕何姓嫌犯。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、閔文昱／苗栗報導

苗栗市25日發生一起隨機攻擊事件，一名何姓男子在市區持柴刀揮舞，先砍傷路過婦人，隨後闖入超商恐嚇店員，引發民眾恐慌。苗栗地檢署指出，檢察官偵訊後認定何男涉犯傷害、恐嚇危安等罪嫌重大，並有反覆實行同一犯罪之虞，已向法院聲請羈押，法院裁定羈押獲准。

市區亂砍路人　婦人腰部挫傷

警方調查，25日下午約4時55分，30歲何姓男子疑似精神狀況不穩，在苗栗市源林街、為公路南側一家髮廊前，持柴刀朝一名53歲婦人腰部揮砍，所幸柴刀不甚銳利，且隔著外套，婦人僅受挫傷，送醫治療後並無大礙。

何男犯案後在街頭遊蕩，途中還砸毀一輛停等紅燈的轎車鈑金，並因步伐不穩多次跌倒，沿途行徑詭異，令路過民眾避之唯恐不及。

▲苗栗市昨傍晚發生超商隨機持刀砍人受傷，警方據報快速抵達逮捕何姓嫌犯。（圖／記者楊永盛翻攝）

闖超商揮刀恐嚇　警1至2分鐘火速壓制

約下午5時2分，何男持柴刀走進為公路與源林街口的一家超商，站在櫃檯前作勢揮刀恐嚇店員，所幸店員及時閃避未受傷。距離超商僅約150公尺的北苗派出所獲報後，大批員警於1至2分鐘內趕抵現場，迅速將何男壓制在地，並查扣柴刀。

警方指出，何男為列管的思覺失調症患者，現場除立即戒護就醫，也同步通報心理衛生健康中心，指派社工到場協助。

檢方啟動反恐應變　法院裁定羈押

苗栗地檢署表示，接獲通報後，隨即指派防範恐怖攻擊應變小組成員呂宜臻檢察官，指揮苗栗警分局偵辦。經檢察官訊問後，認定何男涉犯《刑法》傷害罪、恐嚇危安罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有再犯之虞，向法院聲請羈押。

法院審理後，認為檢方聲請理由成立，已裁定羈押獲准。檢方強調，對於具隨機攻擊性質、危害公眾安全的案件，將持續以速查嚴辦原則因應，防止模仿效應擴散，維護社會秩序與民眾安全。

12/24 全台詐欺最新數據

518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

帶女友吃會員制無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

