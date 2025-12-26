　
社會 社會焦點 保障人權

臉書嗆「人死得不夠多」！耶誕前夕遭拘提　竟是EMBA傳產老闆

▲桃園市蘆竹區游姓男子，23日在臉書PO文「人死得不夠多，我要趕進度了」，桃檢今天起訴。圖為新北市調處人員到其住處拘捕畫面。（圖／調查局新北市調查處提供）

▲桃園市蘆竹區游姓男子，在臉書PO文「人死得不夠多，我要趕進度了」，新北市調處人員拘捕。（圖／調查局新北市調查處提供，下同）

記者沈繼昌、董美琪／綜合報導

擁有國立大學EMBA碩士學歷的游姓男子，日前在臉書張貼涉及暴力的恐嚇文字，引發外界關注。調查局新北市調查處掌握相關情資後，立即通報桃園地檢署指揮偵辦，並於24日在桃園市蘆竹區拘提游男到案。桃園地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」介入調查後，認定游男涉犯刑法恐嚇公眾罪，26日依法提起公訴。

臉書貼文涉恐嚇　檢調迅速鎖定身分

檢調指出，46歲的游姓男子曾就讀某國立大學EMBA，2021年間與同校EMBA同學發生糾紛，長期心生不滿。近日見到台北捷運發生隨機殺人事件後，情緒失控，於12月23日中午透過臉書帳號，以本人名義發布貼文，內容出現「人死得不夠多，我要趕進度」等具威脅性的語句，並指名特定對象，言詞引發社會不安。

另據《聯合新聞網》報導，游姓男子年約40多歲，實際身分為某傳統產業公司的負責人。

▲新北市調處人員在桃園市蘆竹區拘捕游姓男子到案，並移送至桃園地檢署偵辦。（圖／調查局新北市調查處提供）

桃檢依法起訴　強調嚴辦散布恐慌言論

調查局新北市調查處蒐證後，報請桃園地檢署指派「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官蕭博騰專責偵辦，並於24日將游男拘提到案。經檢察官訊問，游男坦承貼文內容為本人所發，檢方認定其涉案事證明確，罪嫌重大，但衡酌無羈押必要，裁定以新台幣10萬元交保。

檢方強調，針對散布恐嚇、製造恐慌的不法行為，將依法嚴正究辦，並透過專責小組即時因應，防範可能危害公眾安全的風險。同時也呼籲民眾，對於網路上未經查證的訊息，應保持理性，不隨意轉傳，以免造成社會恐慌。

▲新北市調處人員在桃園市蘆竹區拘捕游姓男子到案，並搜查其電腦等過程。（圖／調查局新北市調查處提供）

12/24 全台詐欺最新數據

