禁大型行李箱、腳架、長梯入場　南瀛草地音樂會、跨年晚會強化安檢

▲台南市政府宣布，南瀛草地音樂會及跨年晚會將強化安檢，禁止攜帶大型行李箱、攝影腳架與長梯等物品入場。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為防範隨機攻擊事件、確保大型活動安全，台南市政府宣布強化活動安檢作業，市長黃偉哲26日表示，針對27日登場的「南瀛草地音樂會」以及12月31日跨年晚會，將全面禁止攜帶大型行李箱、攝影腳架、長梯等物品進入會場，盼市民與外地粉絲共同配合，守護活動安全。

黃偉哲指出，雖然相關管制措施可能造成不便，但考量近期社會治安與大型群聚活動風險，市府必須以最高標準因應。他也提醒，外縣市民眾若提前抵達、確有攜帶大型行李箱需求，可配合將行李寄放於服務台，待活動結束後再行領取。

為落實高規格維安，黃偉哲已責成市警局、消防局、衛生局、交通局、秘書處及新聞及國際關係處等單位跨局處合作，依標準作業程序（SOP）事前演練並即時聯繫，防堵任何暴力或突發事件發生，確保民眾「快快樂樂出門、平平安安回家」。

市府也將27日南瀛草地音樂會視為高規格維安計畫的首場實戰，新營分局將於活動周邊對攜帶大型行李箱等民眾實施安檢，籲請民眾主動配合。新聞及國際關係處表示，南瀛草地音樂會將於12月27日下午5時5分至晚間9時30分，在新營南瀛綠都心盛大登場，卡司陣容堅強，包括本土天團玖壹壹、影歌視三棲藝人郭書瑤、情歌王子林隆璇、日本Z世代女力組合Faulieu.，以及吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚、呱哥莊子歌、林濬揚、尤美雪等藝人輪番演出，邀請民眾共度年末音樂饗宴。

新營分局指出，南瀛綠都心屬於開放型公園，警方已規劃機動防阻小組，包含場地安檢、監視中心、霹靂小組進駐，並申請保三總隊支援，現場將出動偵暴犬、設置遠端監控設備，同時提升見警率，整體警力部署較往年增加1.5倍以上，以期在突發狀況發生時，將可能傷害降到最低。

黃偉哲也強調，12月31日跨年活動的維安措施，將視27日活動執行情形滾動式調整，市府會以民眾安全為最高原則，請粉絲與市民朋友多一分理解與配合，共同守護台南的節慶夜晚。