地方 地方焦點

禁大型行李箱、腳架、長梯入場　南瀛草地音樂會、跨年晚會強化安檢

▲台南市政府宣布，南瀛草地音樂會及跨年晚會將強化安檢，禁止攜帶大型行李箱、攝影腳架與長梯等物品入場。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府宣布，南瀛草地音樂會及跨年晚會將強化安檢，禁止攜帶大型行李箱、攝影腳架與長梯等物品入場。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為防範隨機攻擊事件、確保大型活動安全，台南市政府宣布強化活動安檢作業，市長黃偉哲26日表示，針對27日登場的「南瀛草地音樂會」以及12月31日跨年晚會，將全面禁止攜帶大型行李箱、攝影腳架、長梯等物品進入會場，盼市民與外地粉絲共同配合，守護活動安全。

黃偉哲指出，雖然相關管制措施可能造成不便，但考量近期社會治安與大型群聚活動風險，市府必須以最高標準因應。他也提醒，外縣市民眾若提前抵達、確有攜帶大型行李箱需求，可配合將行李寄放於服務台，待活動結束後再行領取。

為落實高規格維安，黃偉哲已責成市警局、消防局、衛生局、交通局、秘書處及新聞及國際關係處等單位跨局處合作，依標準作業程序（SOP）事前演練並即時聯繫，防堵任何暴力或突發事件發生，確保民眾「快快樂樂出門、平平安安回家」。

市府也將27日南瀛草地音樂會視為高規格維安計畫的首場實戰，新營分局將於活動周邊對攜帶大型行李箱等民眾實施安檢，籲請民眾主動配合。新聞及國際關係處表示，南瀛草地音樂會將於12月27日下午5時5分至晚間9時30分，在新營南瀛綠都心盛大登場，卡司陣容堅強，包括本土天團玖壹壹、影歌視三棲藝人郭書瑤、情歌王子林隆璇、日本Z世代女力組合Faulieu.，以及吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚、呱哥莊子歌、林濬揚、尤美雪等藝人輪番演出，邀請民眾共度年末音樂饗宴。

新營分局指出，南瀛綠都心屬於開放型公園，警方已規劃機動防阻小組，包含場地安檢、監視中心、霹靂小組進駐，並申請保三總隊支援，現場將出動偵暴犬、設置遠端監控設備，同時提升見警率，整體警力部署較往年增加1.5倍以上，以期在突發狀況發生時，將可能傷害降到最低。

黃偉哲也強調，12月31日跨年活動的維安措施，將視27日活動執行情形滾動式調整，市府會以民眾安全為最高原則，請粉絲與市民朋友多一分理解與配合，共同守護台南的節慶夜晚。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

睦那京一日店長現身台北咖啡店　自曝每天3杯咖啡、週末迎洋基女孩首秀

直擊／李聖傑等26年才站上小巨蛋激動失語　神級音樂教父也來了

「小英男孩」鄭亦麟認收賄198萬特權喬電　300萬交保

IRON FIST過磅完成！台港泰日高手齊聚台中、環太平洋職業拳擊賽明晚登場

邱宇辰「零選擇拍BL劇」遭轟不尊重　他正面澄清：只有感恩

南投4人衝合歡山賞雪　開到一半「車輛燒成火球」

美媒：川普、澤倫斯基擬12/28海湖俱樂部會面

生命樹平安夜開唱　與歌迷相約「下一個15年」

劉泰英新書爆「太貪拖垮柯文哲」！沈慶京急通話查證轟：作者亂寫

孫生現身記者會頭染金髮　被指控性侵「對方全都在說謊」

【玩弄生命】高雄4屁孩生態公園虐魚　惡劣踩踏環保局開罰

關鍵字：

行李箱腳架長梯南瀛草地音樂會跨年晚會安檢

