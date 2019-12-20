政見會／張善政緊張低頭看稿　開場先挑動蔡英文、賴清德初選心結

記者黃巈禾、楊蕓／台北報導

首場副總統電視政見發表會20日晚間7時登場，民進黨副總統候選人賴清德、國民黨副總統候選人張善政、親民黨總統候選人余湘首度在鏡頭前交鋒。不過，第一個上台的張善政似乎有點緊張，頻頻低頭看稿，一開場就先挑動總統蔡英文與副手賴清德的初選心結。

▲張善政。（圖／中選會提供）

張善政表示，與韓國瑜搭配競選正副總統，是這輩子第一次參與選舉，一開始想先向大家報告參選的心路歷程，2016年卸任行政院長後，專心投入到教育與公益事務，但一直很關心國家發展，希望國家在蔡英文帶領下能夠越來越好，但經過兩年多的觀察，終於體認到蔡政府不但執政無方，且造成國內民眾嚴重對立，而她明目張膽的酬庸用人，也令人無法忍受。

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▲張善政副總統政見會頻看稿。（圖／中選會提供，下同）

張善政指出，於是在去年縣市長選舉時開始幫一些優質候選人助選，也接觸到更多的基層民眾，體會到他們所面臨的低迷與企求改變的氛圍，原來，對蔡英文執政失望的，不只是他與身旁的朋友，而是許許多多和今晚銀幕前面一樣的民眾，所以，體認到他真正該掌握的目標，就是不計個人職位，盡一切力量去下架濫權的蔡政府，為中華民國停損。

張善政提到，相信今天同台的余湘，也是希望能夠改變蔡政府低迷的執政而參選，「我也相信，與我曾經一起並肩面對台南登革熱和0206地震、與我互稱難兄難弟的清德兄，也是因為想要提振民進黨這幾年執政的低迷，才會在初選階段站出來，爭取代表民進黨參選總統的權利」。

張善政還說，用這段心路歷程當引言，想說的是，今天台上三位副總統候選人的初衷，其實不約而同，都是想要改變現狀，讓國家可以擺脫低迷，只有像韓國瑜與他這樣有互信、有互動、有互助，而且溝通無礙、合作無間的搭檔，才能夠「兄弟齊心，其利斷金」，帶領中華民國走向和平與繁榮。

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