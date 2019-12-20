政見會／「院長對決」！賴清德紫色領帶吸睛　張善政西裝配牛仔褲

▲賴清德搶頭香6點抵達。（圖／記者屠惠剛攝）

（18:37新增抽籤順序）

記者楊蕓／台北報導

2020大選首場副總統電視政見發表會20日晚間登場。民進黨副總統候選人賴清德、國民黨副總統候選人張善政、親民黨總統候選人余湘三人首度在鏡頭前交鋒。

賴清德搶頭香於6點整抵達，一席黑色西裝，風格一如往常走低調、沈穩風，但紫色的領帶格外吸睛。緊接著余湘6點02分到場，身穿亮橘色西裝，展現活力。張善政則於6點03分現身，灰藍格子西裝外套搭配細條紋領帶，身穿牛仔褲的他，心情看起來相當輕鬆。政見會將於晚間7點正式開始，《ETtoday新聞雲》進行全程轉播。

根據中選會的規劃，政見發表過程有三輪發表政見時間，每一輪10分鐘，順序在6時30分進行抽籤決定。抽籤結果為，張善政第一順位，接著是賴清德，余湘壓軸。

▲張善政身穿灰藍色格子西裝。（圖／記者李毓康攝）

由中選會舉辦的第15任總統副總統選舉「副總統候選人電視政見發表會」20日晚間7點開始，藍綠橘三位副總統候選人同台較勁，由於賴清德和張善政都曾擔任過行政院長，也讓這次的政見會被形容成是「院長對決」，至於余湘過去在業界則有廣告教母的稱號，而這也是她第一次站上講台發表政見。

▲余湘身穿亮橘色西裝。（圖／記者屠惠剛攝）

2020首場總統政見會18日剛落幕，緊接著登場的是副手政見會。蔡英文和韓國瑜在18日的政見會上火藥味十足，不過政見發表卻顯得稍弱，也讓這場副手對決的政見會格外受到矚目。

其他人也看了這些...

►韓國瑜要成立特偵組：若貪污被關監獄「一天給我吃一頓，我沒資格吃三頓飯」

►全文／蔡英文政見會3申論 講政績藍圖還有「辣台妹撿到槍」

►宋楚瑜自豪：我是重要的民主推手 曾做出關鍵貢獻

其他熱門新聞...

►「中部人的肺要爆炸」、「我的來日無多」…韓國瑜16大金句一次看

►蔡英文嗆韓國瑜：比較希望他去中國大陸喊「中華民國萬歲」

►「不用打民進黨弊端…國民黨會準備好」 宋楚瑜：大家都在發揮長處

►超越藍綠，就靠她了