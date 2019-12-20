政見會／張善政頻低頭…拿手板遭網抓包：原來是讀卡機啊

記者呂欣玫／台北報導

總統蔡英文在第一場總統政見發表會屢遭抨擊「讀稿機」。不過，國民黨副總統候選人張善政在20日副總統政見會第一輪發言時，就被網友抓包頻看稿，講到一半還拿出準備好的手板，上頭雖列出「十大數位行動計畫」，卻遭網友質疑手板後方有講稿，紛紛留言批評「原來是讀卡機啊」、「韓粉快出來護航，善政看稿是正常」、「朗讀大賽？」、「讀稿機怎麼不酸了？」

首場副總統電視政見發表會20日晚間7時登場，民進黨副總統候選人賴清德、國民黨副總統候選人張善政、親民黨總統候選人余湘首度在鏡頭前交鋒。不過，第一個上台的張善政似乎有點緊張，頻頻低頭看稿，但也不忘先挑動總統蔡英文與副手賴清德的初選心結。

張善政在第一輪發言中表示，與韓國瑜搭配競選正副總統，是這輩子第一次參與選舉，一開始想先向大家報告參選的心路歷程，2016年卸任行政院長後，專心投入到教育與公益事務，但一直很關心國家發展，希望國家在蔡英文帶領下能夠越來越好，但經過兩年多的觀察，終於體認到蔡政府不但執政無方，且造成國內民眾嚴重對立，而她明目張膽的酬庸用人，也令人無法忍受。

▲張善政副總統政見會頻看稿。（圖／中選會提供）

不過，張善政從第一輪發言開始，就陸續有網友抓包張善政頻看稿，紛紛臉書直播留言下表示，「原來是讀卡機啊」、「韓粉快出來護航，善政看稿是正常」、「朗讀大賽？」、「讀稿機怎麼不酸了？」、「當然要打草稿啊」、「看稿了還是一樣，講一些沒幫助的話」、「我一直不懂看稿怎麼了，輪到自己一直看」、「韓粉來罵你們的副手啊，看得比小英還勤」、「從頭看到尾，韓粉怎麼不出來」、「要唸稿下去」、「從頭唸到尾」

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