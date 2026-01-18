報復美軍遇襲3死！美軍展開「鷹眼行動」反擊　狙殺蓋達資深領袖

▲美國空軍士兵正將GBU-31彈藥掛載至一架F-15E打擊鷹（F-15E Strike Eagle）戰鬥機上。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美軍日前在敘利亞遭遇致命伏擊，導致3名美國公民喪生，美方隨即展開代號為「鷹眼打擊行動」的強力報復。美軍中央司令部17日證實，美軍昨在敘利亞西北部發動精準空襲，成功擊斃蓋達組織（al-Qaeda）資深領袖賈辛（Bilal Hasan al-Jasim），他被指控與上個月殺害美國人的恐怖份子有直接關聯。

狙殺蓋達領袖 美軍報復12月伏擊案

根據BBC報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群平台X發布聲明指出，16日在敘利亞西北部擊斃了恐怖組織領袖賈辛。美方調查發現，賈辛雖然隸屬於蓋達組織，但他與去年12月13日在敘利亞中部巴邁拉（Palmyra）發動伏擊的「伊斯蘭國」（IS）槍手有直接聯繫。

該起震驚華府的伏擊案，共造成2名美軍士兵及1名美籍平民翻譯員殉職。敘利亞內政部對此表示，發動攻擊的IS槍手原本竟是安全部隊成員，因深受極端思想影響，在被開除前夕發動「孤狼式」襲擊。

「鷹眼行動」重拳出擊 狂轟百處IS據點

為了回應美方人員傷亡，美軍隨即啟動「鷹眼打擊行動」（Operation Hawkeye Strike）。中央司令部司令庫珀上將（Adm Brad Cooper）放話，「這世界上沒有恐怖份子的安全容身之處，無論是策劃還是煽動攻擊，我們一定會找到你。」

數據顯示，美軍在過去一個月內動作頻頻，已動用超過200枚精準彈藥，摧毀敘利亞境內超過100個恐怖組織的基礎設施與武器庫。單在12月20日至29日間，美軍就執行了11次任務，成功擊斃或俘虜近25名伊斯蘭國成員。

阿薩德政權垮台後 敘利亞局勢仍動盪

敘利亞政局在2024年12月阿薩德（Bashar al-Assad）政權垮台後，進入了極為脆弱的轉型期。儘管目前由反抗軍領袖朱蘭尼（Abu Mohammed al-Jolani）擔任總統並鞏固控制權，但境內殘餘的極端勢力仍是巨大威脅。

美軍中央司令部補充，過去一年來，美軍在敘利亞已俘虜超過300名IS戰鬥人員，並擊斃20人。即便伊斯蘭國勢力已大不如前，但其殘餘勢力仍持續針對東北部的庫德族部隊發動零星攻擊，美軍也將維持打擊力道，確保該地區的穩定。