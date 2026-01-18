批卓冠廷講那什麼話　黃國昌：民進黨府院養共諜，誰是中共同路人？

▲民眾黨主席黃國昌18日出席「民眾的事，我們的事」台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇靖宸／台北報導

綽號「馬德」的《中天電視》主播記者林宸佑涉違《國安法》被羈押禁見，獲民眾黨立委張啓楷、黨團主任陳智菡等聲援，但民進黨議員卓冠廷則說，現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點。對此，民眾黨主席黃國昌今（18日）表示，卓冠廷講那什麼話，民進黨拿納稅人在府、院養共諜，誰是中共同路人？除抹紅、抹黑，到底幫台灣人民做什麼事情？至於個別司法案件，民眾黨立場非常清楚是勿枉勿縱、不要雙標。

橋頭地檢署偵辦退役軍人涉違反國安法案，循線發現林宸佑疑涉嫌提供數千元至萬元不等金額給現役軍人，再由他們將軍事資料給予中共人士。事發後，張啓楷與陳智菡等人聲援林宸佑，但卓冠廷說，現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點，去年綠營幕僚涉案一樣辦，中天記者涉案一樣也要辦，不管你誰都要辦，這是國安問題，不是政治評論。

黃國昌、張啓楷18日上午出席 「民眾的事，我們的事」台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會，並於會前受訪。黃國昌回應，卓冠廷講那什麼話，民進黨拿納稅人在府、院養共諜，誰是中共同路人？民進黨省省吧，幹點正事，一天到晚拿不出證據，除抹紅、抹黑，到底幫台灣人民做什麼事情？

黃國昌表示，個別司法案件，民眾黨立場非常清楚是勿枉勿縱、不要雙標，不要特定案件就有特定綠媒事前掌握事情，不要只要看到綠色記者做違法事情就擺爛不處理；勿枉勿縱不要雙標，法治社會的應有的原則。。

張啓楷則說，好不容易走過白色恐怖，希望不要來了綠色恐怖。台灣非常多人流血、流汗、犧牲生命，好不容易爭取到民主、自由跟法治，馬德的事情讓他非常震撼，昨天至今心上壓了一塊大石頭，國際媒體會怎麼看馬德案？馬德非常優秀，監督執政黨，一直追問民進黨立法院黨團總召柯建銘、跟聯電創辦人曹興誠針鋒相對，卻用《國安法》辦這樣的記者，他要求勿枉勿縱同時，證據夠明確嗎？需要《國安法》辦人嗎？

張啓楷表示，他非常生氣聽到馬德事情，已經有媒體報導了，讓他質疑「黨檢媒」已經一體，不是偵查不公開？不是跟民眾黨前主席柯文哲案如法炮製？希望黨檢媒自制，要拿出明確正確，目前為止說馬德拿了錢給現役軍人，軍人再把軍事資料給中共人士，這些資訊夠明確嗎？幾千塊可以收買一個人，是怎麼樣非常重要的軍事資料？一方面說偵查不公開，一方面媒體已經大肆報導，請黨檢媒自制，請不要再破壞法治的根、不要造成台灣民眾寒蟬效應、不要讓媒體監督政府時噤若寒蟬。

中天聲明：

針對中天記者林宸佑遭羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。