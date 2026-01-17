北檢別雙標！　陳佩琪控賴清德財產來源不明：王子犯法與庶民同罪

▲民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪陪同北市議員擬參選人許甫掃市場。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪，日前在臉書發文指控總統賴清德財產來源不明，今天（17日）她陪同北市議員擬參選人許甫掃街時說，「王子犯法與庶民同罪，不能夠綠能你不能，司法雙標是最大的一個傷害」，自己的質疑沒有錯，但北檢都不回應，「我當然期待他們有動作，大家也呼籲一下北檢不要雙標」。

陳佩琪日前在臉書發文，指總統賴清德過去30年捐款達1億，平均一年捐330萬，質疑市長薪水以20萬計算，即便加上太太收入，一年收入扣掉繳稅，等於全年收入全捐贈出去，甚至年捐贈總數超過夫妻年所得總額？

陳佩琪說，她的臉書也會吸引一些人來看，她會寫在這一年中對官司有很多受到污衊想要澄清的地方，只是說有時候也是蠻難過，「我覺得我寫了那麼多，有些關於北檢的疑問，好像寫歸寫，也沒有人會來回應我」。

陳佩琪表示，目前寫了唯一有回應的只有北所，說老鼠會走星光大道，北所出來講說建物老舊沒有辦法，其實那不是她的訴求重點，只是司法有很多讓她覺得疑惑的地方，也從來沒有人回應，「我覺得不可以說把我先生羈押一年，然後對人家一些疑問就當作全然沒有一回事」。

「所以我就是會寫，也期望有人會回應我，但到目前我是蠻失望的。」陳佩琪說，寫歸寫，也沒有人會回應她的不平跟很多奇怪的事情，「我想就只能繼續再寫吧，讓更多人瞭解我們去年是受到怎麼樣的污衊」。

媒體也問到，日前要北檢去查賴清德的財產申報？陳佩琪說，當初北檢認為財產來源有問題，也沒有問他們夫妻，就根據政論節目天天聽柯黑名嘴講一講，然後就來搜索羈押了，「所以我們如果對政治人物有財產來源不明的疑慮，名嘴講一講北檢就去搜索羈押，那我今天也可以」。

陳佩琪說，就是賴清德那個事實，捐贈超過他們夫妻的薪水，這也是一個事實，「北檢要馬對總統比較禮遇，那就要傳他去問，不然也是要去搜索去羈押，跟我們一樣的待遇」。

「我想我的疑問是，王子犯法與庶民同罪，不能夠綠能你不能，司法雙標是最大的一個傷害。」陳佩琪認為，她的質疑沒有錯，但北檢都不回應，「我當然期待他們有動作，大家也呼籲一下北檢不要雙標」。