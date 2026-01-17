　
下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周將有一波冷氣團或強烈冷氣團來襲，北部和東部將轉為濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

下周要變天了，周二(20日)將有一波冷氣團或強烈冷氣團來襲，且一路影響到周六清晨，其中最低溫時間點落在下周三晚間到周四，局部地區下探10度，周四高山有降雪機率。冷空氣南下期間，迎風面地區較濕冷，周二、周三北部和宜蘭雨較大。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天(18日)天氣狀況與今天差不多，基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星降雨，其他地方多雲到晴；溫度方面，中南部約25到28度，北部、東半部約22度到24度。

下周一東北季風增強，劉沛滕說明，北部溫度將下降1度到2度，降雨也會多一些，其中基隆北海岸、大台北山區降雨明顯，桃園以北、東半部也會有降雨，新竹以南等中南部地區為多雲到晴。

劉沛滕指出，天氣較大變化出現在下周二，冷空氣影響明顯，強度預期會到大陸冷氣團或強烈冷氣團等級，北台灣明顯降溫，其他地區則是逐漸降溫。

劉沛滕表示，這波冷空氣影響時間長，預計持續至周五或周六清晨仍是低溫情況，最低溫時間點落在下周三晚上至下周四，中部以北約12度，局部地區會有10度低溫出現。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

後續降雨分布方面，劉沛滕說明，這波冷空氣南下期間，迎風面地區較濕冷，周二新竹以北降雨明顯，尤其基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部大雨機率，東半部有零星降雨；周三迎風面地區雨勢偏大，周四、下周五雨勢才會稍緩，北部、東半部仍有零星降雨。

此外，冷空氣影響期間，下周四因中層水氣通過，中部以北、東北部及東部3000公尺以上的高山有機會降雪。

01/15 全台詐欺最新數據

