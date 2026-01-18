西門町滷味送桃園　外送員到門口不按鈴！拍照交差「自己吃」

▲顧客苦等滷味未果，監視器揭外送員拍照後帶走吃光。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



記者董美琪／綜合報導

桃園市一名彭姓外送員，去年農曆大年初三晚間接下一筆「超遠距離」訂單，卻在抵達顧客住家後未送餐，反而拍照回傳製造已送達假象，隨即將滷味帶走吃光。顧客發現餐點遲未送達，調閱監視器才驚覺外送員「帶餐落跑」，憤而報警提告。桃園地院審理後，依業務侵占罪判彭男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，並須返還滷味費用。

檢警調查，彭姓外送員於2025年1月31日（農曆初三）晚間，接獲住在桃園八德的侯姓顧客委託，前往北市西門町萬國滷味取餐。該筆訂單餐點價格為540元，由於單趟騎乘距離超過20公里，外送費高達456元，整筆訂單總金額達996元。

當晚約10時26分，彭男騎車抵達桃園八德社區門口，卻未按電鈴交付餐點，而是先從外送箱取出滷味拍照回傳，讓顧客誤以為餐點已送達，隨即將餐點放回箱內騎車離開，最後將滷味帶回家食用。

侯姓顧客久候未見外送員現身，查看社區監視器後，發現外送員拍照後直接離去，餐點未曾交付，立即向警方報案。警方調閱監視影像，清楚拍到彭男取出餐點拍照、再放回外送箱並離開的完整過程，隨後通知彭男到案說明。面對影像證據，彭男坦承犯行，全案移送檢方偵辦並起訴。

法院審理時指出，彭男係執行外送業務之人，利用工作機會持有他人財物卻據為己有，行為應屬業務侵占罪，較原先檢方起訴的普通侵占罪為重，因此變更法條加重處刑。

法官審酌，彭男侵害顧客財產權益，行為實屬不當；雖於偵查中認罪，但至今未與被害人達成和解，也未賠償損失。綜合其家庭狀況、素行及犯罪動機等情節，判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，並命其返還滷味費用，以示懲戒。