奪命雪崩！奧地利阿爾卑斯山區「90分鐘5死」　人夫目睹愛妻遭埋

▲ 奧地利阿爾卑斯山區發生多起致命雪崩。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

奧地利阿爾卑斯山脈雪季意外頻傳，17日接連發生2起致命雪崩事故，奪走5條人命。一名女子與丈夫一同滑雪時遭雪崩活埋身亡，90分鐘後又有4人因另一起雪崩遇難。

蓬高地區7人遇雪崩 4死2傷出動4架直升機救援

《每日郵報》報導，薩爾斯堡（Salzburg）附近的蓬高地區（Pongau）7名滑雪客遭遇雪崩，造成4人不幸罹難，其餘3人幸運活命，但其中2人受傷，一人傷勢嚴重。救援單位緊急派遣4架直升機、山區救援隊、紅十字會搜救犬團隊及危機處理小組趕赴現場。

蓬高山區救援隊負責人克雷姆瑟（Gerhard Kremser）表示，「這場悲劇突顯當前雪崩情況有多嚴重」，強調官方已多次就雪崩風險發出「明確且反覆的警告」。

90分鐘前另起悲劇 丈夫報案「老婆遭埋」仍不治

而在約90分鐘前，鄰近的滑雪勝地巴德霍夫加施泰因（Bad Hofgastein）也傳出憾事。一名女性滑雪客被雪崩掩埋身亡，丈夫通報發生事故後，救援人員雖立即趕抵但急救無效。

此前還有一名13歲捷克少年，5天前在巴德加施泰因度假村（Bad Gastein）滑雪時因偏離路線遭遇雪崩喪命。

法國上周6死含英籍男 未配定位器埋雪下50分鐘亡

法國阿爾卑斯山區上周也有6人死於多起雪崩，包括一名50多歲英國男子，在拉普拉涅度假村（La Plagne）罹難，他在未配備雪崩定位器、也未聘請專業教練的情況下滑雪，被埋在8英尺（約2.4公尺）深的雪下長達50分鐘後不治。

法國氣象單位周末發出雪崩高風險警報，薩瓦省光是一天上午就記錄到至少6起雪崩事故，專家呼籲冬季運動愛好者在林線以上區域務必格外謹慎。