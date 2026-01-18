　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白聲援林宸佑　卓冠廷：現在是辨認中共在台協力者時間點

▲▼ 0517 民進黨譴責國民黨暴力記者會-卓冠廷。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨新北市議員卓冠廷。（資料照／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

綽號「馬德」的《中天電視》主播記者林宸佑涉嫌違反《國安法》遭羈押禁見，民眾黨立院黨團主任陳智菡和民眾黨立委張啓楷隨即聲援稱，「一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？」、「用《國安法》辦台灣的民眾，會不會重蹈以前白色恐怖的夢魘？」對此，民進黨新北市議員卓冠廷表示，現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點。第一時間就急喊政府抓人、質疑辦案無理，絲毫沒有一丁點擔心國家被滲透的危機，心態跟動機真的非常可議。

林宸佑等6人涉嫌違反《國家安全法》等罪名，經橋頭地檢署聲請羈押並獲法院裁准，6人於17日晚間移送高雄看守所。檢方指出，專案搜索共10人，其中6人遭羈押、3人請回，另有1人尚未到案。

中天新聞則對外聲明，公司對案情毫無所悉，無可回應。「希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣」，至於，外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。

▲▼中天新聞政治組立院記者兼主播林宸佑。（圖／翻攝林宸佑臉書）

▲中天新聞政治組立院記者兼主播林宸佑。（圖／翻攝林宸佑臉書）

民眾黨立院黨團主任陳智菡隨即在臉書發文聲援林宸佑，「一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？」民眾黨立委張啓楷也說，「台灣好不容易走過白色恐怖，不要出現『綠色恐怖』，用《國安法》辦台灣的民眾，會不會重蹈以前白色恐怖的夢魘？許多人台灣人流血流汗，尤其此行站在台灣的民主聖地嘉義市，嘉義市民多麼遵守法治，流血流汗爭取我們的民主法治」。

國民黨桃園市議員詹江村則發文稱，這是質疑民進黨的代價嗎？「黨說你違反國安法，你就違反國安法」。

對此，民進黨新北市議員卓冠廷表示，現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點。

卓冠廷指出，撇除造謠違法或恐嚇當然責任自負，在台灣你365天照三餐罵政府罵執政黨都不會有事，很多立委或名嘴都是如此，哪有什麼大問題？

「但是，當共諜跟單純批評有很大不同」，卓冠廷說，現在是台灣確實出現國安風險的時候。涉及高達9名現役退役軍人提供國家軍事情報。去年綠營幕僚涉案，一樣辦，中天記者涉案，一樣也要辦。不管你誰，都要辦，這是國安問題，不是政治評論。

卓冠廷認為，第一時間就急著喊政府抓人，第一時間就質疑辦案無理，第一時間就出來講白色恐怖綠色恐怖。絲毫沒有一丁點擔心國家被滲透的危機，心態跟動機真的非常可議。

01/16 全台詐欺最新數據

537 3 2806 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

挖洞性侵女鄰居的「哈士奇玩偶」　新北變態男下場曝
林宸佑遭押！正妹主播學姐心痛「希望你不是賣國賊」
人妻網紅曝「高齡懷孕」心碎轉折：寶寶離開我了
濱崎步氣2個月再發聲：看起來只是排練嗎？
新加坡禁電子煙「最重鞭刑15下」　外國人遣返禁入境
基隆男遭痛毆慘死　遺體對折塞冰櫃

