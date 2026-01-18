林宸佑遭押！正妹主播學姐心痛「希望你不是賣國賊」：曾一起追夢

▲王乃伃是林宸佑的學姐。（圖／翻攝自王乃伃IG）



記者施怡妏／綜合報導

《中天電視》主播記者林宸佑涉違《國安法》被羈押禁見，對此，身為學姐的30歲正妹主播王乃伃表示，大學期間兩人曾一同參加主播比賽，並包辦第一名與第二名，一起懷抱新聞理想、渴望登上主播台，看到新聞後忍不住感嘆，「希望你不是出賣國家的罪犯。」

政大學姐震驚：希望你不是出賣國家的罪犯

正妹主播王乃伃在Threads發文，與林宸佑同為政大新聞系出身，是大對方一屆的學姐，兩人都對新聞工作懷抱高度熱忱，大學時期曾一起參加校園主播比賽中，分別拿下冠亞軍，「現場政大參賽者就我們兩個。」

「我記得當時我們有多渴望站上主播台」，她坦言，看到新聞後很震驚，感到不可置信，「新聞揭露的是真的嗎？希望你不要成為出賣國家的罪犯。」

林宸佑疑擔任白手套 中天對案件不知情

檢方表示，林宸佑等6人17日晚間8時46分許，已由橋頭地檢署移送至高雄市燕巢區的高雄看守所。檢方進一步說明，本案起因於偵辦海軍陸戰隊陳姓中士持五星旗拍攝投共影片案件，經溯源追查後，發現林宸佑疑涉擔任「在地協力者」或「白手套」，並以數千元至數萬元不等金額，向現役軍人換取軍事相關資料，再轉交中國人士。

對此，中天電視回應指出，對案件內容並不清楚，暫無法評論，並強調希望司法公正審理、勿枉勿縱，呼籲外界勿散播中天遭搜索等不實訊息。