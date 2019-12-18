不挺蔡也不挺韓！　妙天表態：由黨員自己去決定

▲妙天。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

中選會18日舉行政黨不分區號次抽籤，國會政黨聯盟抽中18號，主席悟覺妙天受訪時表示，這是最好、最幸運的號碼，象徵「台灣一路發」，媒體詢問總統支持誰，妙天則低調表示，「我們就由他們自己去決定，我們不介入。」

媒體追問，「所以不一定會支持蔡英文？」，妙天重申，要由每個人去決定，看他們認為誰是最好的總統，「我們開放給他們去投票，認為誰是最好的，就去投最好的總統。」

悟覺妙天先前曾表態支持國民黨總統候選人韓國瑜。11月30日卻與蘇嘉全會面，一度傳出轉支持蔡英文連任。不過，當時被問到總統選舉支持誰，妙天說，他都不介入，主要是國會政黨聯盟政黨的票，因此各黨都會去接觸，希望能夠得到支持，希望除了兩黨以外還有第三大黨能夠進去，能夠讓立法院很多議題可以順利的推動。

政黨號次抽籤結果如下：

①合一行動聯盟

②中華統一促進黨

③親民黨

④安定力量

⑤ 台灣基進

⑥時代力量

⑦新黨

⑧ 喜樂島聯盟

⑨中國國民黨

⑩一邊一國行動黨

⑪勞動黨

⑫綠黨

⑬宗教聯盟

⑭民主進步黨

⑮台灣民眾黨

⑯台灣維新

⑰台澎黨

⑱國會政黨聯盟

⑲台灣團結聯盟

其他人也看了這些...

►小黨參選爆炸！政黨票號次抽籤「合一行動聯盟」抽中籤王1號

►2020大選「政黨票」號次一次看 19個政黨搶34席不分區立委

其他熱門新聞...

►拚國會過半！民進黨政黨票14號：護國會保台灣、票投14實在做事

►國民黨政黨票抽中⑨號 曾銘宗：國民黨護衛國家「長治久安」

►親民黨抽中③號 李鴻鈞：第三勢力崛起「左拉民進黨、右拉國民黨」

►超越藍綠，就靠她了