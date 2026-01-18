行天宮「開1職缺包吃住」薪水4萬8　過來人曝面試內幕：錄取也不去

▲行天宮開4萬8000元要徵執事人員。（示意圖／記者黃宥寧攝）



網搜小組／劉維榛報導

「我要離職了！」一名網友驚呼，看到行天宮開出4萬8000元要徵執事人員，享有免費三餐與住宿，以及年終和中秋禮金等。文章引發討論，網友一面驚訝薪資高，一面也爆料這份工作其實不輕鬆，得輪三宮、解籤、講經，甚至要神明同意才能錄取。就有過來人則坦言，即使錄取也不會想去做。

一名網友在Threads表示，在人力銀行滑到一個有趣職缺，行天宮要徵服務人員（執事），需要有三年相關經驗，月薪最高竟然開到4萬8000元，讓他一度動念喊離職，「我也不做藝術家了，看起來好像還不錯耶！」

底下引發網友熱議，「N年前我也投過履歷，但沒有下文，印象中那時月薪是開3萬6」、「他們解籤的人有些超兇的，原來是因為在上班，突然可以理解」、「我決定要奉獻給宗教了」、「看了都心動了」、「我曾經載過一個師父，他年收幾千萬，房子買好幾棟」、「有認識的人在廟裡當行政人員，他們每年有員工旅遊去日本，整個廟的員工輪流去，廟其實收入超高，但願意發福利給員工我真的嚇到，平常聽到大多是無償做志工而已」。

三宮輪調工時長 還得解籤、講經、開廟門

不過有人坦言，「這不容易，要講經、解籤、輪班，行天宮有三個地方（台北、北投、三峽），以上地點都要輪流去，沒有固定」、「我有認識的人在裡面做這個，錄取率不高，而且真的要神明同意才可以做，不是很輕鬆、要一大早開廟門，他之前還幫人化過小鬼類的東西，有過靈異體驗」。

其中有網友分享自身面試經驗，「有去面試過，三個分宮要輪流服務，工時長，平時、過年也要配合輪休，要翻譯經典、也要會解籤，幫忙一些儀式，聽起來蠻繁瑣的。最後沒錄取，可能不夠有年紀，就算有錄取也會考慮要不要去」、「曾經錄取，面試需先過三關，再由內部人員擲筊，最後做家庭訪問」。

通過試用期 做滿一年還需參加評核

實際查詢該項職缺，確實有機會要到三宮輪調，但提供免費三餐與住宿，工作內容包括誦經、宣講、解籤、經典翻譯、幫忙公益活動，以及行政總務工作。最關注的薪資部分，新進人員起薪為3萬7000元，通過三個月試用期會調薪2000元，獲得正式任用也會調加1500元，做滿一年且評核通過者，再調加1500元。