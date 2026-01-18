睽違32年返玉山國家公園任處長　鄭瑞昌強調保育、登山安全

▲玉山國家公園管理處鄭瑞昌處長1月16日上任。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處原任處長盧淑妃於1月16日屆齡退休，職缺由金門國家公園管理處處長鄭瑞昌調任；玉管處指出，此次人事調動，包括金門、陽明山及台江等國家公園管理處處長在內，將於1月19日統一於內政部國家公園署舉行布達交接典禮。

玉管處介紹，鄭瑞昌畢業於國立中興大學水土保持學系研究所，曾任職金門國家公園管理處處長、副處長及秘書兼室主任，雪霸國家公園管理處副處長及秘書兼室主任，及墾丁國家公園管理處技士等職務，行政資歷豐富完整，尤其擅長國家公園企劃、保育與經營管理。

▲原玉管處長盧淑妃（左）屆齡退休。

鄭瑞昌過去也曾2度至玉山服務，在民國81年即至玉管處擔任技正，後於83年升任玉管處課長，這次睽違32年後，再度回鍋玉管處擔任處長職務；他表示玉管處是他公務生涯擔任主管職務之起點，對於玉山的人、土地及萬物有深厚的情感，未來將以國土保育、解說教育、遊憩服務及永續發展為核心任務，精進各項業務發展，期許能在全球氣候變遷下強化園區碳匯管理，以落實2050年淨零排放目標，並推動生態保育及發展科研基地、持續與企業ESG攜手合作，共創永續發展的保育典範。

另為實踐「向山致敬」，鄭瑞昌也強調將加強山屋及設施改善與推廣登山安全，並尊重原住民族文化傳承與自主、發展與部落夥伴共榮之友善關係，帶領該處同仁共同努力，讓玉山朝向更具韌性與永續性方向前進。