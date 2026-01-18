被網友載到摩鐵暴力性侵　女大生崩潰求救「我被那個了」揪惡狼

▲女大生見網友卻被騙去摩鐵性侵，惡狼遭判3年10月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名朱姓男子在交友軟體認識女大生，假藉要騎車載她兜風並接送上班，當天卻直接開車將女大生載到摩鐵，以毆打、掐脖等暴力手段性侵，犯後朱男被逮，還強辯兩人是合意性交，造成被害人二度傷害。全案經台北地院審理，法官依朱男犯強制性交罪，處3年10月徒刑。可上訴。

判決指出，朱男於2023年9月20日玩交友軟體，認識女大生蕾蕾(化名)，並約好於24日上午騎機車載蕾蕾去兜風，順便載她去上班。沒想當天朱男開車赴約，一等蕾蕾上車就直奔摩鐵，抵達後才表示休息一下就載她去上班。蕾蕾因1個多小時後就得上班，便坐在床上滑手機等待，沒想到朱男突然從後面熊抱喊「有點想要」並強掀衣物。

蕾蕾花容失色，雖一度掙脫往房門逃跑，仍被朱男拖回床上，強行性侵得逞。過程蕾蕾拚命抵抗，遭朱男用拳頭毆打頭部、掐頸壓制，導致她全身多處抓傷和瘀青。直到朱男逞慾後到廁所盥洗，蕾蕾驚慌向女性友人傳訊求救「我被那個了」、「幫我叫警察」、「快快快」、「他還暴力」、「怎麼辦」，並趁朱男從廁所出來後，進入廁所將門反鎖。而朱男在警方到場前就先逃離摩鐵，仍被警方循線追緝到案。

全案審理時，朱男辯稱他和蕾蕾是合意發生性行為，他在前往旅館的路上，曾詢問蕾蕾是否願意當他的女朋友，蕾蕾有點頭答應，在摩鐵時蕾蕾沒有試圖逃跑，是他想追求刺激感，自己把摩鐵房門打開一條縫，主動把蕾蕾往房門推過去，蕾蕾發現後將門推回。他離開時還隔著廁門跟蕾蕾說「如果還要繼續跟我交往就主動聯絡我」，因為蕾蕾並沒聯絡他，兩人就沒聯絡了。

台北地院審理，法官不採信朱男說法，認為蕾蕾傷勢、下體驗出朱男DNA、友人證詞等證據，都與蕾蕾證詞一致，判定朱男犯行屬實，然而朱男對蕾蕾造成難以抹滅的傷害，歷經偵審卻還否認犯行，也未和蕾蕾和解，依朱男犯強制性交罪，處3年10月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。