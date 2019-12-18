左楠區3后抽到連號！黃昭順一聽關鍵字快步離開　郭新政：這是命中注定！



▲黃昭順被問到有關郭新政一事快步離開。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

選戰倒數，第10屆立法委員選舉高雄市候選人號次抽籤18日在文化中心登場，備受關注的第三選區，高達11人參選。其中，國民黨籍黃昭順、無黨籍郭新政、民進黨籍劉世芳抽到6、7、8連號，三個女人戰爭更添火花，郭新政說「(連號)這是命中注定，幸運的7號一定會進國會，打贏這場戰。」

▲郭新政表示自己願意跟黃昭順握手。（圖／記者翁進忠攝）

高雄第三選區左營與楠梓這次共有11人競逐，其中有國民黨不分區立委黃昭順，還有因李新事件槓上黃昭順的郭新政。日前才因黃昭順喊「不屑」握手上了版面，此次立委號次抽籤前媒體特別上前詢問郭新政，是否還會想跟黃昭順握手示好，郭說「看她風度，她願意我可以伸出雙手，甚至擁抱」；緊接著黃昭順也抵達，但黃原本要接受媒體訪問，但一聽到是要問有關郭的事，她立刻喊「當選當選」然後快步離去，不管媒體怎麼追怎麼問都不願回應，只有不斷重複「謝謝大家」，市議員李雅芬則在一旁喊「我可以跟她握」。

▲黃昭順抽到6號。（圖／記者翁進忠攝）

抽籤結果國民黨籍黃昭順抽到6號、無黨籍郭新政抽到7號、民進黨籍劉世芳抽到8號，三個女人「女人戰火」煙硝瀰漫。郭新政表示抽到7號相當幸運，至於跟黃昭順連號，她說「這次要把萬年國會打掉，我也很想跟她握手，握到她手乾淨為止。」她說「選民會選lucky7，(連號)這是命中注定，幸運的7號一定會進國會，打贏這場戰。」

▲郭新政抽到7號。（圖／記者翁進忠攝）

▲劉世芳抽到8號。（圖／記者翁進忠攝）

「時間對我們來說完全沒用！」